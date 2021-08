Arnaløpet er dermed tilbake på sporet igjen etter at fjorårets løp måtte foregå virtuelt og individuelt på grunn av koronapandemien. Og som tidligere virket det som om hele bygden var mobilisert til deltakelse i mosjonsklassen, der det i alt deltok 445 ivrige løpere. Men Arnaløpet har også en rik historie med mange deltakere, for noen år siden deltok det gjerne over 1000 i dette løpet.

En god del færre valgte den nylig kontrollmålte 10-km-løypen rundt Haukelandsvatnet, en relativ flat og rask trase. Her var det i alt 43 deltakere som ville teste formen. Her dukket det opp en løper som vi kjenner fra ulike østlandsklubber, nemlig Karl Fremstad. Han er kjent som o-løper, men han har også gjort gode prestasjoner på terrengløp og bane. I dag vant han relativt klart.

Han kan fortelle at han flyttet til Bergen nå i august, og er student ved universitetet her.

– Jeg prøver å få med meg noen gateløp hvis det passer, og spesielt i år så har det vært flere enn normalt siden det har vært litt tynt med orienteringsløp i begynnelsen av sesongen. Men nå blir det fullt med det fremover, forteller han.

– Løypen her var veldig fin, relativt lettløpt den første halvdelen, og så ble det litt mer bakker oppe blant jordene der. Men det var en veldig fin løype.

Karl Fremstad løp inn til den sterke tiden 32:19, og var minuttet foran Bjørn Rusten Lundberg og Espen Borge Joensen. Disse to kjempet sammen gjennom store deler av løpet, der Bjørn Rusten Lundberg ble den beste av dem i mål.

Beste dame ble en lokal stjerne i veteranklassen. Elise Orten løp nærmest på hjemmebane, og med tiden 41:21 var hun ikke bare langt foran neste kvinne, Marianne Nesbø Ådland, hun plasserte seg også høyt oppe på årets Kondis-statistikk for sin aldersklasse K 55-59. Elise Orten driver for øvrig både med løping, sykling og triatlon, og i år tok hun tredjeplassen i sykkelrittet Bergen – Voss.

– Først var det bare løping, men så begynte jeg med triatlon, og det har jeg og min samboer vært med på i 5 – 6 år nå. Men nå som det har vært pandemi så har vi kuttet ut triatlonkonkurransene og deltatt på Bergen – Voss, forklarer Elise.

– Men det var grådig gøy å løpe igjen, erklærer Elise. – Vi har syklet veldig mye i år. Så kondisen er veldig god, men beina ville ikke gå fortere.

Elises samboer Øystein Brun deltok også på Arnaløpets 10 kilometer. De deler interessen for både sykling, løping og triatlon.

På den korteste distansen, som kun hadde mosjonsklasse, var de fleste deltakerne mest opptatt av å konkurrere med seg selv, men det ble løpt raskt her også. Beste kvinne ble Marianne Feidje Mjelde foran Mirjam Mjelde, begge fra Osterøy IL.

Beste herre ble Clayton Alves, kun tre skunder foran Vegard Såtendal. Clayton Alves deltok også på 10 km der han tok en 11. plass. En dobling der altså, han var den eneste som tok en full pakke i Arnaløpet.

Resultater 10 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2037 Elise Orten Il Fri K 55-59 41:21 2 2031 Marianne Nesbø Ådland FRI IL K 50-54 46:40 3 2042 Annbjørg Gundersen ARNATVEIT K 45-49 50:14 4 2021 Linda Skistad Unneland Barnehage K 40-44 54:02 5 2008 Mina Totland Aase INDRE ARNA K 20-22 55:28 6 2011 Linn Hege Heienberg Bruåsdal RÅDAL K 23-34 57:59 7 2009 Maren Totland Aase INDRE ARNA K 23-34 59:47 8 2020 Silje Wichstrøm Holgernes Unneland Barnehage K 23-34 01:03:18 9 2006 Kristina Lundqvist INDRE ARNA K 23-34 01:04:59

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2030 Karl Fremstad Tyrving IL M 23-34 32:19 2 2024 Bjørn Rusten Lundberg Varegg Fleridrett M 23-34 33:18 3 2032 Espen Borge Joensen FRI IL / Team BJ M 23-34 33:33 4 2035 Leif Kåre Hatlevoll BERGEN M 35-39 35:18 5 2019 Sigbjørn Reigstad Osterøy IL / Team Batti M 40-44 36:18 6 2034 Espen Irgens Haugen FRI IL M 35-39 36:32 7 2046 Åsmund Rokne Skyndsamt M 20-22 37:08 8 2004 Inge Magnar Hauståker Osterøy IL / Team Batti M 40-44 37:10 9 2051 Christer Sælen FRI IL M 40-44 37:17 10 2049 Sverre Nøkleby BFG Bergen Løpeklubb M 40-44 39:08 11 2012 Clayton Alves BFG Bergen Løpeklubb M 35-39 39:38 12 2015 Leif Nordland HSI M 50-54 39:55 13 2040 Lars Olav Brattabø INDRE ARNA M 45-49 39:57 14 2041 Øystein Brun Varegg Fleridrett M 55-59 39:58 15 2025 Erik Iden FRI IL M 50-54 40:59



Det virker som om hele bygden har fått på seg startnummer i Arnaløpets mosjonsklasse.



Startskuddet ble avfyrt av Ingunn Gatland Jacobsen. Hun er mor til den lokale friidrettstjernen og mangekjemperen Martin Roe som representerte Norge under de olympiske sommerleker i Tokyo i år.



Marianne Feidje Mjelde vinner den kortest distansen.

10 beste kvinner, kort løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 258 Marianne Feidje Mjelde Osterøy IL Mosjon 13:02 2 62 Mirjam Mjelde Osterøy IL Mosjon 13:48 3 369 Eirik Djønne GARNES Mosjon 14:24 4 322 Anne Lise Leiren Mastervik Osterøy IL Mosjon 14:47 5 434 Malin Sunde ESPELAND Mosjon 14:52 6 123 Oda Urdal Il fri Mosjon 14:59 7 379 Aurora Veen Torkildsen ULSET Mosjon 15:39 8 203 Anne-Cecilie Glesnes Jenssen INDRE ARNA Mosjon 15:42 9 129 Lisa Fadnes INDRE ARNA Mosjon 15:44 10 58 Ragnhild Korneliussen FRI IL Mosjon 15:57



Clayton Alves blir beste herre på den korteste distansen. Etter at han kom seg i mål så bar det rett bort til startstreken for å delta på 10 km.

10 beste menn, kort løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 48 Clayton Alves SANDSLI Mosjon 12:16 2 424 Vegard Såtendal ESPELAND Mosjon 12:19 3 287 Erlend Borge INDRE ARNA Mosjon 12:46 4 364 Henrik Olsnes Il fri Mosjon 12:49 5 298 Brede Vikne FRI IL / Fri Fotball Mosjon 12:56 6 482 Jan Petter Farestveit INDRE ARNA Mosjon 13:10 7 378 Even Veen Torkildsen ULSET Mosjon 13:21 8 490 Trond Wæhle INDRE ARNA Mosjon 13:22 9 371 Emil Hannevik Fyhn Norna-Salhus IL Mosjon 13:42 10 249 Jonas Kippersund Bratland ESPELAND Mosjon 13:57



Tyrving-løper Karl Fremstad går rett i tet fra start.



Ingen kunne true Elise Orten som beste kvinne, hun ledet fra start til mål. Her passerer hun langs Haukelandsvatnet.



Her er det Frode Eikeland som drar for denne gruppen på 10 km.



Bjørn Rusten Lundberg og Espen Borge Joensen følger hverandre langs Haukelandsvatnet.



Janos Kozma lager alltid show rundt løpene han deltar i. Han løper gjerne med borat-drakt, men denne gangen har han klær på. Ingen sko riktignok.



Speaker var IL Fri-veteran Torstein Nesse, her trygt plassert i en minimalistisk speakerbod.

