– Det er ei glede å meddela at Øystese Idrettslag for fyrste gong i 2021 skal arrangera Hardanger halvmaraton. Me vel å kalla dette ei verdspremiere, informerer arrangør Øystese Idrettslag til kondis.no.



– Det er ei verkeleg perle av ein trasé med start og mål på vakre Storeteigen bygdemuseum med ein stor hovold (se arrangementets logo) hengande høgt over målportalen. Ruta stryk langsmed fjorden med flott utsyn mot fonna og bugnande eplerankar langs vegen. I mål vil alle deltakarane få servert ferskpressa eplejuice produsert same dag med handamakt.



Løypekart for Hardanger halvmaraton



Forventer 200 deltakere

– Det er eit gryande løpemiljø i bygda og lokale heltar hevdar seg godt i løp både langs veg og i fjellet. I fjor tok lokale krefter initiativ til eit raskt løp med svært god deltaking. I år er det altså idrettslaget som organiserer løpet. Me ventar opp mot 200 deltakarar fyrste året, avslutter arrangøren og inviterer samtidig til premiefest på kvelden i det lokale ungdomshuset Holmatun.



Påmelding kan gjøres her



Testløping av løypa til nyvinningen Hardanger halvmaraton som arrangeres 23. oktober. (Foto: Hardangerfjord Media AS)

