Løpet har utviklet seg gjennom årene, og slik løpet fremstår i dag er dette et tur og familiearrangement som normalt samler om lag 1000 deltakere. Løypene er henholdsvis 17 km, 12 km og 6 km, hvor den korteste løypa også et tilpasset barnevogn og rullestol. Løpet går i vakkert og variert terreng med skogssti, fjell og myrterreng. Løpet har harde motbakker og noen tøffe utforbakker, og den lengste løypa slynger seg over selve Vassfjelltoppen på 710 moh og gir en flott tur- og konkurranseopplevelse med spektakulær utsikt over Trondheim, Klæbu og Melhus.

Grunnet Covid 19 ble løpet i fjor arrangert som et annerledes løp hvor man kunne melde seg på og delta gjennom hele august. Konkurranseklassen ble i fjor gjennomført som et Stravasegment. Også i år ble turklassen arrangert gjennom hele august, men vi tok sjansen på å arrangere løpsdag kun for konkurranseløpere, søndag 29. august. Løpet i år ble gjennomført i fantastisk sensommervær med sol og mange varmegrader.



Vinner dameklassen ble Anne Nevin, Strindheim og vinner herreklassen ble Kristoffer By Vollset, Klæbu IL ski.

Konkurransedelen av løpet har per i dag 6 klasser. Damer og herrer senior, damer og herrer junior og jenter/gutter rekrutt (4 årsklasser i en klasse). Rekruttklassen er nyetablert fra i år og Klæbu IL Ski håper dette vil kunne samle idrettsungdom til flotte og tøffe løpsdueller i Vassfjellet i de kommende år.



Løpet har tradisjonelt samlet store ski- og friidrettsnavn og har gjerne blitt benyttet som en kick off for den virkelige høsttreningen for mange utøvere. Blant tidligere deltakere finner man blant andre Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Johannes Høstflot Klæbo. I de senere år ser man at det har tilkommet flere lignende og interessante konkurranser i Midt-Norge og utøvergruppen har dermed fått flere valgalternativer i samme tidsperiode, noe som har medført en noe mindre deltakelse i konkurranseklassene.