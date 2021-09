Skjebnen og Fru Fortuna viste seg fra sin beste side: Flott vær og koselig stemning!



Tekst og foto: Sverre Larsen



Så var vi kommer til Per Hagen-løpet, som var ei rundløype i Jegersberg. Vi hadde supre værforhold, og folk var hyggelige og positive. Vi er mange som lengter etter det slik det var før korona-krisa da vi hadde mer enn 2 000 deltakere. Det er gøy når mange er med. Den korte løypa var 3.75 km, og Milslukeren var 7.6 km. Det var varmt, men folk tok seg tid til en prat og mange likte seg i løpemiljøet i Jegersberg.



LØPSRAPPORT MED ALLE RESULTATER



Starten går for deltakerne i kort løype.



Og her er man på vei ut i den lange løypen, Milslukeren.



Jeg snakket med vinnerne av kort løype og Milslukeren, samt to andre deltakere og arrangøren fra Terrengutvalget.





Magne Sørvig (38) - vinner av kort løype



Hva er din styrke i løping?

- Det er i terrenget jeg løper fortest, og ikke på grus. Det gjelder både i oppforbakker og utforbakker. Jeg avgjorde løpet på stiene i dag. Jeg synes løypa var utrolig bra! Det var tørr løype, og det var varmt.



Hva skal til for å bli fornøyd med et løp?

- Det å ha en positiv og god stemning og å være folkelig. Det er gøy at det var sykling her i dag, KCK arrangerer Scott Cup for barn, unge og voksne. Da kommer vi i idrettsstemning, og da er det enda gøyere å løpe terrengkarusell! La oss håpe at vi snart kan komme godt i gang igjen med flere folk!



Thor Bylund (58) - vinneren av Milslukeren



Har du noen tips og råd til de som løper karusellen?

- Man må ikke ta det for rolig. Jeg har vært opptatt av turer og trim siden guttedagene, men jeg begynte å trene skikkelig med løping da jeg var 35 år. Det gir en glede å være med på løpene i karusellen. Jeg er lett-trent, og løper maksimalt annenhver dag, cirka rett under timen hver gang. Så vil jeg også anbefale Olasheiløpet og Svalandsgubben.



Liker du miljøet og det sosiale i karusellen?

- Det gjør godt å stille opp fra gang til gang. Og så bør man ha ærlige og gode motiver på den måten at man setter pris på varme, omsorg, støtte og konkurranse. Det er første året som jeg har meldt meg på i karusellen. Når man melder seg på og deltar, så får man anledning til å oppdage løypene. Og så kan man både gå og løpe. Miljøet her er fantastisk!



Astri Ruud (65) - deltaker



Hva slags driv og indre motivasjon har du for karusellen?

- Jeg har alltid vært med, og liker det veldig godt. Jeg ønsker alltid å få ei god tid!

Hva synes du om Jegersberg?

- Det er helt topp. Jeg er på hjemmebane her, og det er fine løyper.



Hvorfor er karusellen så etterlengtet blant mange?

- Folk kommer seg ut i naturen, og det setter mange pris på. Man kan være ute uten uansett form og størrelse. Man kan komme og løpe, og det er et fint miljø her.

Arnfinn Søyset (72) - deltaker

Gleder du deg til løpene?

- Ja, det gjør jeg. Karusellen er ukas høydepunkt. Jeg trener litt utenom. Treneren min velger opplegget mitt - Når jeg skal spise, når jeg skal trene og når jeg skal slappe av. Også må man sove lenge nok og med god nok kvalitet.

Hva synes du er kjernen ved karusellen?

- Det er det sosiale miljøet, og at man alltid blir satt pris på. Så er arrangøren flinke til å sette opp nødvendig utstyr fra gang til gang. Man kan bare komme og løpe. Løypene blir alltid ordnet!

Er du godt fornøyd med løpetilbudet i karusellen?

- Ja, det er et kjempeopplegg! Det er 47. året som karusellen pågår. Løypene er varierte og fine. Jeg håper at vi snart er ferdige med korona, slik at vi kan ha fellesstart med tidtaking, for nå er det mange som tar tiden selv.

Tore Heidenreich (69) - arrangør fra Terrengutvalget



Hva skal folk tenke på i dag?

- Vi har ei fantastisk fin løype i dag. Den er på grus og på myke skogsstier. Det er varmt i dag, så man bør ta litt væske før starten. Løypa er lettløpt og lett kupert.

Er det moro og en fornøyelse å delta på løpene?

- Ja, folk sier stadig at de liker karusellen, og at de trives. Og det er bra. Folk er blide og hyggelige. Hele opplegget er veldig bra, og man treffer likesinnede i mål. Og med den pandemien som vi har nå med korona-viruset, så er det trivelig å komme seg ut.

Har korona-pandemien påvirket deltakelsen i karusellen?

- Den har helt klart det, og det er naturlig, ettersom man ikke ønsker å bli smittet. Så får vi håpe at oppslutningen løfter seg når pandemien er over.

NB! Det er løp igjen i karusellen på lørdag 4. september, og det er ved Kjellandsheia i Søgne!



Snart er det NM i Friidrett i Kristiansand (10.12 september), på Kristiansand Stadion. Og folk oppfordres til å komme å se på!