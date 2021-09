På grunn av veiarbeid måtte man legge om litt på løypa. Starten var derfor trukket 50 meter fram

Jens Petter Fylling med startnummer 7 lover hvert år at han skal lede Valderøya Rundt etter 100 meter. Den lovnaden holdt han også i år. I mål blei Jens Petter nr. 18. Videre ser vi Kristian Nedregård (33), Markus Glad (11), David André Molnes (2) og Jan Erik Fylling (6)

ALLE RESULTATER

Kristian Nedregård, Ålesund var klart bestemann i mål og fikk tiden 30.09. Det er langt bak Håkon Stavik sin løyperekord på 27.30 fra 2018. Nummer to blei Frode Mauren, Velledalen IL på tiden 32.58. På tredjeplass kom Nicholas Haram, Valderøya med 33.27.



Kristian Nedregård



Frode Mauren



Nicholas Haram



David André Molnes (2), Kristoffer Nonstad (8) og Markus Glad ligger bak

Janne Elin Vatnaland, Spirit Stavanger FIK vant kvinneklassen på tiden 38.04. Det er også et godt stykke bak løyperekorden til Brynhild Synstnes på 31.02. Nest beste kvinne blei Cathrin Elvanes, Hjørungavåg med 41.12. På tredjeplass kom Maria Drøpping Sæther, Valder IL på 45.10.



Janne Elin Vatnaland



Cathrin Elvanes.

I år var det også stafett, men bare et lag stilte opp her. Det var arrangørklubben Valder IL som fikk sluttiden 35.29. 36 deltakere fullførte Valderøya Rundt. Vi får håpe at arrangementet snart kommer inn i sitt vante spor, og da er det en lørdag i slutten av april 2022 som gjelder.



Valder IL vant sin egen stafett