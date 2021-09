Løpet ble gjennomført i kohorter á 4 x 200. 77 deltakere stilte til start i GUT Ultra 47K med 1950 høydemetre. Bussen gikk fra Målområde 07.15, og starten gikk fra Nisterud i nord og rett på 400 høydemeter over tre kilometer fra start og opp til Geitebuvarden.



Det er et lekent og fint stinett igjennom hele løypa ned til Vestsiden i Porsgrunn. Løypa inneholder 7 Grenlandstopper fra Geitebuvarden i nord til Lakollen i sør.



Den lengste løypa - 47K

Espen Spro Johansen fra Falkensten Frontrunners var raskeste herre på 4:39:13 og Mari Fenre fra Siljan på 5:06:47. På andreplass kom Ole Heldal Larsen fra Gjerpen IF og Gina Elisabeth Mathisen. På tredjeplass kom Vegard Triseth fra Grenland Ultra Runners og Ruth Vingerhagen fra Romerike Ultraløperklubb.



Mari Fenne

Mari Fenne fra Siljan IL og Grenland Ultra Runners ble beste kvinne på 47 kilometer. (Foto: Avisa Varden)



Espen Spro Johansen fra Falkensten Frontrunners vant herrenes 47 kilometer. (Foto: Avisa Varden)



15-åring til topps

22K-løypa hadde 84 deltakere til start og man skulle forsere 970 høydemeter. Vinneren blant herrene ble 15 år gamle Christoffer Ruger fra Grenland Ski på imponerende 1:40:00. Ingrid Norendal Braathen fra Gjerpen IF løp inn på 2:25:18. På andre og tredjeplass i herreklassen kom Lars Olav Aspheim Kåsa fra Grenland Ski og Lars Heldal Larsen fra Gjerpen IF. I kvinneklassen gikk de to neste plassene på pallen til Renate Loraas og Tara Himle Finborud fra Sportsjentene.



Vi hadde en solid økning i deltakelse, både på Ultradistansen og øvrige distanser.



GREP Grenlandsløpet har 5k, 8k, 13k, 22k og 47k + barneløp. De ønsker å gi et bredt tilbud og ulike nivåer for å favne mange. Over 40 frivillige var med denne dagen.



Kvinner // Topp 10

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Mari Fenre Grenland Ultra Runners K25-34 5:06:47 2 Gina Elisabeth Mathisen BRANDBU K35-39 5:55:01 3 Ruth Vingerhagen Romerik Ultraløperklubb K35-39 5:56:35 4 Kari Beate Hovde Sauland IL K45-49 6:01:07 5 Marie Haugen SKIEN K35-39 6:08:49 6 Cathrine Aass Sprek Fritid Porsgrunn K25-34 6:10:21 7 Live Kåsa Svarstad PORSGRUNN K40-44 6:26:53 8 Heidi Røren Dahl PORSGRUNN K40-44 6:31:31 9 Kirsten Vrålstad Fahre Grenland Ultra Runners K35-39 6:31:32 10 Ida Lindkvist DRANGEDAL K25-34 6:45:55

Menn // Topp 10

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Espen Spro Johansen Falkensten Frontrunners M25-34 4:39:13 2 Ole Heldal Larsen Gjerpen IF M25-34 4:53:24 3 Vegard Triseth Grenland Ultra Runners M45-49 5:03:27 4 Kim Bråthen Kraft Performance Center M25-34 5:06:24 5 Anders Danielsen SKIEN M25-34 5:42:37 6 Espen Ødegaarden Sprek Fritid M45-49 5:45:54 7 Pål Thoresen Treungen IL M50-54 5:51:27 8 Vemund Høegh-Larsen SKIEN M40-44 5:55:53 9 Nicolas Ross Romerike Ultraløperklubb M35-39 5:56:21 10 Christian Amdahl TRONDHEIM M35-39 6:06:44



