- Det er veldig gøy å få løpe NM-sprint på hjemmebane, og ekstra kult å «ta det», sa Kasper Fosser med et smil etter at han hadde løpt inn til seier på dagens NM-sprint fra Hovseter. Men sølvvinneren på denne distansen fra VM i sommer måtte virkelig jobbe for seieren, det skilte bare 5 sekunder ned til Lukas Liland – på andreplass:

- Jeg har gjort en del småfeil underveis, sa unggutten – som på grunn av en problemer med hamstring ikke blir å se under NM-knockout sprint fra Smestad i morgen.

- For hamstringen min var det bra at det ikke var så mye asfalt og retningsforandringer i dag.

På gressletter mellom lavblokkene kunne Heming-gutten da løpe inn til seier under NM som barndomsklubben arrangerte:

- Jeg er veldig takknemlig for alt det de frivillige i klubben har bidratt med og lagt til rette for opp gjennom årene. Det er halt klart deler av årsaken til at jeg har nådd så langt som o-løper.

Tidligere i sesongen har det gitt VM-gull på langdistanse og ført til at han leder verdenscupen sammenlagt. I dag var det nok til å sikre seg første NM-gull i seniorklassen og Kongepokalen som var satt opp på denne distansen i år. Lukas Liland var – som nevnt – 5 sekunder bak på sølvplass:

- Jeg tapte litt tid helt i starten, men følte meg utrolig bra fysisk i dag, kommenterte han.

Ralph Street ble nummer 3 i dag.

Der Kasper Fosser tok sitt første NM-gull, kan damevinneren, Anne Margrethe Hausken Nordberg, stable NM-gull i hauger. Men hun var spent før årets comeback på NM-sprint:

- Jeg har ikke løpt NM-sprint siden 2016, så jeg må innrømme at jeg var nervøs før start. I tillegg har jeg heller ikke konkurrert så mye de siste årene. Men jeg har trent bra, sa 45-åringen. I dag ga denne treningen betalt i et nytt NM-gull for veteranen som da har 30-tallet av dem totalt:

- Jeg hadde 18 individuelle NM-gull før dagens løp.

Med 19. gullet i dag for egen del, og altså 30-tallet når en også tar med stafettgullene er hun helt klart en av det aller største i norsk o-historie:

- Hanne Staff har fremdeles flere enn meg. Jeg må trene noen år til for å ta igjen henne.

Treningen som er gjort hittil holdt i hvert fall til å slå Victoria Hæstad Bjørnstad med 5 små sekunder. Dermed fikk 45-år gamle Hausken Nordberg også årets Kongepokal:

- Nå har jeg en Kongepokal mer enn Anders, smilte hun og henviste til ektemann Anders Nordberg – som i dag sto på sidelinjen, men er en outsider når NM-uka drar i gang med langdistanse i hans «hjemfylke» Telemark på torsdag.

Marion Aebi ble 3. kvinne under dagens NM-sprint, 12 sekunder bak årets norske mester og Kongepokalvinner.

Juniorklassene i dag bel vunnet av Frida Haugskott, Mikkel Holt, Gjendine Gjelstad Rebård og Iver Dalsaune Thun.

I morgen venter NM i knockout sprint fra Smestad.

KIlde: Norsk orientering

NM sprint

Resultater

D 21-, 3 500 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 13.44,

2) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 13.49,

3) Marion Aebi, Tyrving IL, 13.56, 4) Ingrid Lundanes, NTNUI, 14.16,

5) Marianne Andersen, Kristiansand OK, 14.17,

6) Tone Bergerud Lye, Nydalens SK, 14.30.

H 21-, 4 100 m:

1) Kasper Harlem Fosser, Heming Orientering, 14.01,

2) Lukas Liland, Nydalens SK, 14.06,

3) Ralph Street, Bækkelagets SK, 14.30,

4) Audun Heimdal, NTNUI, 14.33,

4) Emil Ahlbäck, Fossum IF, 14.33,

6) Øystein Kvaal Østerbø, Bækkelagets SK, 14.36.



D 17-18, 3 300 m:

1) Gjendine Gjelstad Rebård, Sandefjord OK, 14.50,

2) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 15.00,

3) Mari Eidsmo, Freidig, 15.05,

4) Une Holtermann, Porsgrunn OL, 15.26,

5) Vilde Margrethe Sæbbø, Sandnes IL (Rogaland), 15.29,

6) Linnea Holst, Tyrving IL, 15.35.

D 19-20, 3 300 m:

1) Frida Haugskott, OL Trollelg, 15.13,

2) Ane Sofie Krogh, NTNUI, 15.14,

3) Sara Nystrøm Olsen, Stavanger Orienteringsklubb, 15.43,

4) Marte Madslien Bakken, Nydalens SK, 15.47,

5) Oda Isnes Tyse, Eiker OL, 16.24,

6) Hanna Eckhardt Andersen, Heming Orientering, 16.28.



H 17-18, 3 900 m:

1) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 13.41,

2) Martin Vehus Skjerve, Verdal OK, 14.29,

3) Brage Takle, Kristiansand OK, 14.30,

4) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 14.31,

5) Hans Urset, IL BUL-Tromsø, 14.42,

6) Sander Tonjer Fingarsen, Elverum OK, 14.53.

H 19-20, 3 900 m:

1) Mikkel Holt, Freidig, 13.41,

2) Clemens Sundby Øxnevad, NTNUI, 14.12,

3) Cornelius Bjørk, Bækkelagets SK, 14.18,

4) Simen Spets Storhov, Freidig, 14.25,

5) Anders Vestøl, NTNUI, 14.40,

6) Bendik Eliassen, Halden SK, 14.42.