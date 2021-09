I Hardangervidda marathon løper du gjennom fantastisk natur. Det er flott fjellterreng og rett og slett spektakulære omgivelser. Underveis får man også to blytunge klatreetapper, som arrangøren oppgir at vil "svi så det held". De lover samtidig et hardt, brutalt - men samtidig nydelig løp.



Distansen på Hardangervidda Marathon, er også litt annerledes. Her løpes det 43,4 kilometer, i forhold til det mer normale som er 42,2. Løperne skal også gjennom 1630 høydemeter på den fulle distansen. Halvmaratonløperne får 920 høydemetere å bryne seg på. Det er mye på drøye to mil.



Ketil Monssen og Mette Wathne best på marathon

I herreklassen var det Ketil Monssen fra BFG Bergen Løpeklubb som tok førsteplassen i dag. Han vant på 4:15.49 i den tøffe løypa. Det var kun 26 sekunder foran andremann Sondre Tyssland fra Samnanger IL, som løp på 4:16:15. På tredjeplass kom Lars-Kristian Eriksen fra Team Netfit, med tiden 4:17:23.



Mette Wathne fra Bekkadalen IL var best av kvinnene, og løp på 4:55:52. På andreplass kom Kari-Anne Strandman med 5:07:14. På tredjeplass fulgte Helene Birkeli fra Fana IL på 5:15:28.





Seierspall, maraton damer. (Arrangørfoto)





Seierspall, maraton menn (Arrangørfoto)



Sondre Johan Knutsen og Martha Teigen Varanes vant halvmarathon

Med sluttid 1:54:42 var det Sondre Johan Knutsen fra DNB som var raskest av herrene på den halve distansen i dag. Han var snaue fire minutter foran Sebastian Marker fra Skansa Aktiv på 1:58:37. Runar Torpe Lien fra HPF ble nummer tre med 2:03:08.



Av kvinnene var det Martha Teigen Varanes som vant, på tiden 2:26:25. Hun vant 50 sekunder foran Inger Gro Lien fra Samnanger IL på andreplass, som fikk 2:27:15. På tredjeplass kom Kristin Lundefra Opptur Motbakke, på 2:32:44.





Seierspall, halvmaraton damer (Arrangørfoto)





Seierspall, halvmaraton menn (Arrangørfoto)





SE ALLE RESULTATER HER