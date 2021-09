Da var vi kommet til Kjellandsmarka rundt, og det erstattet det så sedvanlige og kjente Sommerskogsløpet. Vi måtte velge en annen variant i år, og det var godt humør og mange positive og gode replikker mellom folk før og etter løpet. Kjellandsmarka er et terreng som blir lagt merke til og satt pris på.

Tekst og foto: Sverre Larsen



Folk koste seg i fine værforhold og samvær med hyggelige løpsmennesker. Det var som vanlig både kort og lang løype på menyen, hvor kort løype var 6.3 kilometer, mens lang løype var 11.75 kilometer. Igjen var det mange som likte seg rundt løypa og i målområdet.



LØPSRAPPORT MED ALLE RESULTATER



Terrengkarusellens hjemmeside

Facebook



Starten på kort løype var klokken 13.00, og lang løype startet klokken 13.10. Jeg tok en prat med vinnere og deltakere og arrangøren for å lodde stemningen!





Simen Thomassen legger avgårde i den korte løypa. (Foto: Sverre Larsen)



Hvordan var det å måle krefter mot terrenget her i dag Simen?

- Løypa var hard, og det var mye hei. Og så var det noen tunge oppforbakker. Løypa var veldig godt preparert og godt merket.



Hva synes du om det sosiale miljøet her?

- Det er kjempebra miljø. Det er et lokalt arrangement, så man kommer i kontakt med folk i og rundt området Kjellandsheia. Det er bra å gjennomføre slike arrangementer.



Hvordan likte du været vi fikk?

- Vi var heldige med været, men det var kanskje litt i varmeste laget.







Tormod Klungland (50). Vinner av lang løype. (Foto: Sverre Larsen)



Jeg stilte Tormod et spørsmål om hva han synes om løypa og det fine været.

- Det var ei fin løype som var jevnt kupert. Men, den er tung og det er mye terreng, samt at løypa er ganske teknisk enkelte steder. Ellers var det en del vind og litt i varmeste laget, men bortsett fra det vil jeg si det var tilnærmet perfekte løpsforhold.



Hvordan var konkurransen om å vinne i dag?

- Det var ikke mange framme i teten sånn midtveis i løpet, og jeg konkurrerte først og fremt mot min sønn Truls, som kom i mål rett bak meg. Jeg gikk inn for å slå han i dag. Jeg var ikke super i dag, men jeg var rask nok til å vinne. Men, det var flere som løp bra her ute i dag! Opplegget er forøvrig kjempebra i Terrengkarusellen, og arrangøren får mange positive tilbakemeldinger.



Stine Skram, deltaker. (Foto: Sverre Larsen)



Likte du løypa her i dag Stine?

- Ja, den var fantastisk fin, med fin variasjon i løypeprofilen og alle typer terreng. Det var godt underlag i løypa, og merkingen var god. Det var god utsikt enkelte steder, og jeg gjorde meg kjent med områder som jeg ikke har vært i før.



Hva vil du oppnå med løping?

- Jeg vil holde meg i god nok form til å takle en hurtig og aktiv hverdag! Jeg får også mer overskudd og velvære av å trene, og spesielt merker man det etter treningsøkter!

Synnøve Thomassen, deltaker. (Foto: Sverre Larsen)



Har du noen målsetninger med løpet i dag Synnøve?

- Nei, egentlig ikke. Men jeg vil gjerne oppnå en så god kilometertid som mulig. Jeg gleder meg til løpet, og det er litt artig at terrenget er såpass kupert.



Hva er dine beste kvaliteter når det gjelder løping?

- Det er å ikke gi opp, selv når det er litt tøft. Og er det tøft, så gjelder det å snu det til noe positivt og gledelig!



Trener du mot noe spesielt?

- Målet er å slå tidene fra tidligere, og å konkurrere med både meg selv og andre. Vi kniver om å være best, og det er et positivt og motiverende løpsmiljø å løpe i. Miljøet er herlig! Jeg er glad for å delta i Terrengkarusellen. Alle folkene er glade i dette miljøet. Det gjelder barn, unge, voksne og eldre. Løpene gjør godt for helsen, og de passer for alle. Man kan slå tider fra tidligere. Man kommer seg ut i skogen. Det er et godt folkehelsetiltak, og det er Kristiansands beste! Og så håper jeg oppslutningen og tilstrømmingen av folk tar seg opp etter korona!



Kjetil Karlsen, deltaker (Foto: Sverre Larsen)



Liker du deg her Kjetil?

- Ja, det gjør jeg! Jeg stortrives! Søgne er flott, og jeg har bodd her i 12-13 år.



Hva mener du skal til for å få de gode tidene i løpet?

- Det har mye å si hvordan du disponerer. Man bør nok begynne litt rolig, og kanskje gi litt på opp mot toppene. I utforbakkene kan man løpe fort. Det er kupert her i dag, med en del røtter og steiner i løypa, så man må passe på og holde seg på beina. Man må løpe litt tøft, og terrenget er fint å løpe i. Jeg har en kjæreste som løper her i dag også, og det er jo litt ekstra motiverende for meg.

Har du noen mål for sesongen?

- Ja, jeg har flere. Det er gøy å være blant de fem beste, og å delta på flest mulig karusell-løp. Karusellen er et bra tiltak. Det er glade mennesker som er med. Dette gir sterk og fleksibel folkehelse! Og så er det artig å rekruttere nye deltakere.





Ole Johan Bueklev, arrangør fra Repstad Eiendom. (Foto: Sverre Larsen)



Hva slags opplevelser har du av dette terrenget?

- Det er en sjelden flott skogsløype. Det er myke stier som man nesten bare ellers finner i Bymarka. Løypa er kupert og hard med mye bakker, så det må jobbes underveis. Så gjelder det å holde ut de siste bakkene, og ikke ta ut for mye for tidlig. Har man overskudd til det, så bør man prøve å få med seg utsikten fra toppen.



Hva er forskjellen på kort og lang løype?

- Det ene åpenbare er jo lengden. Kort løype er 6.3 kilometer, og lang løype er 11.75 kilometer. Ellers er det en felles trasé frem til 5 kilometer før løypene lag. Den korte løypa går tilbake mot mål, og den lange går til E39, og så etter hvert til mål.



Hva synes du om engasjementet rundt dette løpet?

- Vi har en fantastisk dugnadsgjeng som har ansvaret for tilretteleggingen av løypa, og det er mange folk fra Oftenesområdet.





En deltaker underveis i løypa. (Foto: Sverre Larsen)