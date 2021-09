Skribenten er også løpsleder for løpet.

Beste forhold noensinne

Det gikk 27 måneder fra femte til sjette utgave av Romeriksåsen på langs, men når det først kunne arrangeres fikk man belønning i form av tørre, fine terrengløyper og fint sensommevær. At bare 3 av 209 startende står av et nesten 50 kilometer langt terrengløp (to av dem med vrikket fot) vitner om veldig gode forhold.

Nå er det jo også slik at antallet DNF er betydelig mindre i A-B løyper der det ikke er noen "snarveier" til mål, og der merkingen er like omfattende som på kortere løp.

Løpet var "som vanlig" utsolgt, men endte opp med litt over 60% frammøte, der nye datoer og covid19 i fellesskap er en stor del av årsaken til at mange ble hjemme eller var opptatt på annet hold denne helgen.





Startfeltet var delt i to felt der de fleste av de raske startet i pulje 1. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Så er løperne i gang, her fra terrenget i nærheten av Snellingen. (Foto: Olav Killingbergtrø)

Triatleter til topps

Det ble solide seiersmarginer både for Lise Borgen-Johansen (33) fra Sarpsborg og Eirik Johannessen (37) fra Oslo, begge med solid triatlonbakgrunn. Eirik har også markert seg på ultraløping tidligere, han ble blant annet nummer 3 i UltraBirken 2016 og 2017, og 2 i Xreid Hardangervidda 2014.

Eirik Johannessen ledet med 4 minutter ved CP1 etter 15 km, og 7 minutter ved CP2 etter 34 km - men derfra til mål distanserte han konkurrente kraftig opg vant med en seiersmargin på 19 minutter. Han var naturligvis kjempefornøyd med løpet, og med å ha løpt 10 minutter under den tidligere løyperekorden fra en 700 meter lenger løype.

Vi fikk også et imponerende løp av veteranen Håkon Helge Hjemly (51) fra Sørumsand og Aurskog/Høland FIL. Han debuterte på ultradistanse og løp sitt klart lengste løp noensinne. Eirik stakk fra de andre rett etter start, mens Helge tidlig var alene på andre plass og ble der til målgang. Tredjemann Johan Svensson (31) fra Sky Blazers lå på 6. plass eved CP1 etter 16 km, men løp inn til klar 3. plass i mål.





De tre beste i herreklassen, Håkon Hjemly, Eirik Johannessen og Johan Svensson. (Foto: Olav Engen)

Lise Borgen-Johansen var i tet av kvinnene hele veien. Hun åpnet litt forsiktig til CP1 der hun hadde 27 herreløpere foran seg, mens hun ved målgang hadde avansert til 16. plass totalt. Enda raskere avslutning fikk vi av Sigrid Marie Fæhn Oftebro (39), som nok undervurderte egen løpsstyrke noe. Hun var 21 minutter etter Lise ved CP2 (34 km) og 12 minutter etter i mål. Da hadde hun avansert fra 41. til 26. plass totalt (88 ved CP1). Sara Vegel (39) løp sammen med Sigrid til passering CP 2 og løp inn til 3. plass syv minutter senere.



De tre beste i kvinneklassen, Sara Vegel, Lise Borgen-Johansen og Sigrid Marie Fæhn Oftebro. (Foto: Olav Engen)

Ellers handler jo ultraløp om mye mer enn de raskeste løperne... En stor andel er mosjonister med eneste mål å fullføre - og en så stor andel jublende løpere over målstreken som du ser i et terrengultra, er det tvilsomt om du kan oppleve på noe maratonløp.



Blant de siste i mål, men de er alle vinnere og gleden er det ikke noe å utsette på. Vi ser Iva Klara Vignjevic, Ana Teresa Gonzales og Anne Helen Evensen. (Foto: Olav Engen)



Resultater

Menn 1. Eirik JOHANNESSEN [316] 1984 Olympia Sport 3:47:01 2. Håkon HJEMLY [23] 1970 Aurskog Høland Friidrett 4:05:55 3. Johan SVENSSON [275] 1990 Sky Blazers 4:11:17 4. Torbjørn GRØNNINGEN [272] 1986 Fart Med Bart / Multiconsult BIL 4:20:57 5. Mats BORGEN-JOHANSEN [317] 1984 Robust Coaching 4:23:51 6. John BRATTELI [2] 1976 Blodsmak SK 4:28:56 7. Sondre UNNESTAD [231] 1991 Salomon Norge 4:29:58 8. Christopher COELLO [252] 1982 Team Visju 4:32:19 9. Ove HAUGEREID [253] 1983 Namdal løpeklubb / Hedmarkens Langspringere 4:33:08 10. Ronny FEET [1001] 1975 Bjønndal Sporting Team 4:33:30 show morevis alle 147 deltakere

Kvinner 1. Lise BORGEN-JOHANSEN [318] 1988 Robust Coaching 4:52:20 2. Sigrid Marie Fæhn OFTEBRO [350] 1982 Romerike ultraløperklubb/ Bøler IF 5:04:52 3. Sara VEGEL [1002] 1982 Sand IL damelag 5:12:01 4. Ingvild AURDAL [42] 1973 5:12:32 5. Kristine RØNNINGEN [269] 1970 Nittedal IL 5:15:56 6. Birgitte BRØTMET [1004] 1991 5:28:02 7. Siri LYNGSTAD ELVSBORG [345] 1983 Nesodden Trail Running 5:30:13 8. Stine SANDVEN-THRANE [174] 1984 5:34:54 9. Mari JØRGENSEN [6] 1977 Blodsmak SK / Nitteløp 5:37:05 10. Karianne Sætersdal HAUGEN [331] 1977 5:43:31 vis alle 57 deltakere