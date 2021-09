- Jeg er veldig fornøyd med løpet. Det eneste unntaket er at jeg taper 10 sekunder til sistepost, sa Tobias Alstad etter 4. plass på dagens innledende sprint under junior-VM i Tyrkia. Når det da mangler 14 sekunder fra Alstad til toppen av pallen og ett lite sekund til bronsen, må løperen fra Frol erkjenne:

- Det er litt surt.

Likevel er han kjapp med å snu på flisa, og se positivt på at han er å finne helt oppe i toppen blant verdens beste juniorer:

- Formen var god.

Nettopp dette er fint å ta med seg videre inn i en uke hvor det venter mellomdistanse, langdistanse og stafett i kamp mot resten av verdens beste juniorer:

- I dag fikk jeg en solid bekreftelse på at jeg er god nok til å være med helt oppe i toppen av resultatlisten.

- Samtidig har jeg fått gjort unna junior-VM debuten. Dermed kan jeg senke skuldrene.

Når en samtidig vet at unggutten fra Trøndelag trives med utfordringer, både fysisk og o-teknisk, kan en se for seg at han kan være i nærheten av edelt metall også utover i mesterskapet:

- Etter denne åpningen, må det være lov å håpe på flere gode plasseringer, er hans eget ordvalg.

Allerede i mesterskapsåpningen var det flere gode norske plasseringer. I tillegg til 4. plassen til Alstad, løp Sigurd Paulsen Vie inn til 6. plass og Isak Jonsson ble nummer 9 i en konkurranse hvor Francesco Mariani vant foran Touko Seppa og Axel Elmblad.

De norske jentene var noe mer beskjeden i åpningen av junior-VM. Pia Young Vik var best av de norske med 19. plass, mens Janne Tjørhom Aasheim ble nummer 23 på sprinten som ble vunnet av Malin Agervig Kristiansson foran Hanna Lundberg og Cecile Calandry. Junior-VM i Tyrkia fortsetter med kvalifisering på mellomdistanse i morgen, før det er mellomdistanse finale på onsdag. Deretter er det en hviledag, før det er langdistanse på torsdag og stafett på fredag.

Altså mye å glede seg til for de norske løperne.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Junior VM 2021

Resultater

Herrer:

1 Francesco Mariani

Italy 15:39 (1)

+00:00 2 Touko Seppa

Finland 15:46 (2)

+00:07 3 Axel Elmblad

Sweden 15:52 (3)

+00:13 4 Tobias Alstad

Norway 15:53 (4)

+00:14 5 Quentin Andrieux

France 16:01 (5)

+00:22 6 Sigurd Paulsen Vie

Norway 16:03 (6)

+00:24 7 Soren Thrane Odum

Denmark 16:07 (7)

+00:28 8 Pascal Schaerer

Switzerland 16:09 (8)

+00:30 9 Isak Jonsson

Norway 16:10 (9)

+00:31 10 Ferenc Jonas

Hungary 16:15 (10)

+00:36

Øvrige norske:

30 Lars Young Vik

Norway 17:15 (30)

+01:36 67 Vegard Kittilsen

Norway 18:13 (67)

+02:34 disk Kornelius Kriszat Lovfald

Norway mp

Damer:

1 Malin Agervig Kristiansson

Denmark 14:57 (1)

+00:00 2 Hanna Lundberg

Sweden 15:02 (2)

+00:05 3 Cecile Calandry

France 15:05 (3)

+00:08 4 Caterina Dallera

Italy 15:11 (4)

+00:14 5 Hedvig Valbjorn Gydesen

Denmark 15:14 (5)

+00:17 6 Ida Haapala

Finland 15:15 (6)

+00:18

Norske: