Det var neppe noen bombe at det ble Adele Henriksen som løp først over målstreken i den klassiske mila i Knarvik. Det er ikke så mange kvinner her i landet som kan slå henne nå, og hun ledet fra start til mål. Men på plassen bak henne kom et nytt navn i denne sammenhengen, Karoline Harnes Mongstad løp her inn på sterke 37:27 og var et minutt foran tredje kvinne, lokalfavoritten Målfrid Hermansen.

Adele Henriksen beskrev løpet sitt slik:

– Det var tungt i dag, men det var veldig kjekt å være med. Det er en gøy løype med mange som heier, så jeg får litt ekstra push av det.

Frew Zenebe Brkineh fra Sandnes IL vant herreklassen på 31:07. Vi kjenner ham blant annet fra flere seire på halvmaraton i Bergen City Marathon. På premiepallen fikk han følge av de to Gularløperne Ken-Tony Johansen og Daniel Beeder.

Karoline Harnes Mongstad tok en overraskende andreplass på milen. Men selv om hun ikke er så rutinert med gateløp så er treningsgrunnlaget hennes godt::

– Jeg har trent masse, men det er med fotball.

Og det var indirekte fotballen som gjorde at hun havnet på premiepallen i Knarvikmila:

– For to år siden røk jeg korsbåndet, så opererte jeg og trente det opp igjen. Men da røk jeg det igjen, men da ble ikke kneet helt som før. Det fungerer å løpe rett frem, men ikke fotball, forteller hun.

Hun deltok på Knarvikmila i fjor og tok der sjetteplass, nå ble det altså helt opp til premiepallen. Og det er kun de to løpene hun har deltatt på, men Karoline Harnes Mongstad ser ikke bort fra at hun prøver seg på nye utfordringer:

– Vi får se, kanskje det kan bli noen flere løp.

Knarvikmila var i år noe preget av at Alver Kommune har måttet innføre strengere smittevernstiltak enn resten av landet, noe som gjorde at det var mange ungdommer som ikke fikk være med.



Premiepallen kvinner 10 km: Målfrid Hermansen, Adele Henriksen og Karoline Harnes Mongstad.

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2251 Adele Henriksen Gular / Loddefjordløperne K18-19 35:15 2 2205 Karoline Harnes Mongstad BERGEN K23-34 37:27 3 2597 Målfrid Hermansen BFG Bergen Løpeklubb K45-49 38:29 4 56 Kristin Fonnes Romarheim HJELMÅS K40-44 40:17 5 2203 Hedda Skatvedt Gular K20-22 44:54 6 30 Eva Nordnes FREKHAUG K35-39 45:19 7 55 Marianne Landro BERGEN K40-44 45:39 8 2175 Linda Maristuen BORGUND K45-49 45:41 9 2220 Solveig Vannes Idrett Utan Alkohol K45-49 46:17 10 2134 Grethe Jørgensen Fil Aks-77 / Idrett Utan Alkohol K45-49 46:19 11 2207 Lene Vie HORDVIK K35-39 46:22 12 2021 Julie Øvretveit EIKANGERVÅG K20-22 47:09 13 2267 Anita Sletten Hansen Equinor K45-49 47:44 14 2059 Lene Rikstad ISDALSTØ K23-34 48:08 15 2129 Sølvi Abbedissen TERTNES K45-49 48:10



Premiepallen herrer: Ken-Tony Johansen, Frew Zenebe Brkineh og Daniel Beeder.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2040 Frew Zenebe Brkineh Sandnes IL M35-39 31:07 2 2304 Ken-Tony Johansen Gular / IL Gular M23-34 32:39 3 2189 Daniel Beeder Gular / Tveiteraas Spor & Sikkerhet As M23-34 32:42 4 2052 Johan Løve Gjersvik BFG Bergen Løpeklubb M23-34 33:57 5 2247 Martin Karlsen Deloitte M23-34 34:02 6 2265 Magnus-Johan Færø Eikanger IL M23-34 35:07 7 2244 Samson Johnsen Deloitte M23-34 35:32 8 2287 Dominic Rivera BFG Bergen Løpeklubb M35-39 36:36 9 2092 Trygve Andresen Varegg Fleridrett M40-44 36:41 10 2206 Espen Vadøy Nordhordland Folkehøgskole M23-34 36:49 11 2269 Vebjørn Øyen Renna Rogne IL M23-34 36:55 12 2 Karlis Eiduks SSE Riga M20-22 36:58 13 2108 Sindre Westergren KNM Maud M23-34 37:07 14 10 Frank Løke Runar M40-44 37:35 15 36 Sverre Johansen ALVERSUND M45-49 37:55



Karoline Harnes Mongstad er fotballspilleren som nå har blitt en god gateløper på grunn av fotballskader.



288 fullførte 10 km under årets Knarvikmila.



Her passerer løperne gjennom Brekkeløypa - mosjonsløypen som hedrer Knarvikmila-grunder og evig drivkraft for arrangementet, Helge Brekke.



Oskar Engelsen Natland og Tobias Engelsen Natland løper begge for Ask Friidrett.



Lars Bjørbæk er entusiastisk barfotløper, og han skryter av underlaget i Brekkeløype: grusen var veldig fin å løpe på.



Helge Brekke er Knarvikmilas viktigste initiativtaker og har i alle år kjempet for at dette arrangementet skal være så bra som mulig og inkludere alle. Her med magasinet som markerer at det er 40 år siden det første stevnet i Knarvik Games der Henry Rono satte verdensrekord på 5000 meter. Dette stevnet ble starten på Knarvikmila slik vi kjenner arrangementet i dag.



Frew Zenebe Brkineh fra Sandnes IL løper i fra alle og vinner 10 km på sterke 31:07.



Ken-Tony Johansen og Daniel Beeder gjør opp seg i mellom om andreplassen. Begge løper for Gular.



Sterke løp også av Martin Karlsen og Johan Løve Gjersvik som tar de neste plassene.



Adele Henriksen løper fra mennene. I mål var det kun seks menn foran henne.



Frank Løke var utfordret til å gjennomføre konkurransen kalt FjordViking, som inkluderte Knarvik Extreme, 10 km og halvmarraton. Her løper han sammen med Karlis Eiduks som representerer en Latvisk klubb.



Clayton Alves er også en av FjordVikingene.



Karoline Harnes Mongstad - fotballspiller med god løpsform.



Målfrid Hermansen blir tredje beste kvinne.



Kristoffer Færø og Kjell Ole Eide.



Kristin Fonnes Romarheim tar fjerdeplassen, men hun er en av dem med et hektisk program denne helgen siden hun deltar i FjordViking.



Grethe Jørgensen



Hedda Skatvedt, Gular, inn på femteplass.



Folksomt i Brekkeløypa.



Atle Kolbeinsen, Finn-Ole Haugland og Tor Hjelmeland trener sammen i løpegruppen Bækkalokket. Her må man være minst 60 år for å være med. Alle tre løp inn på tider godt under en time.



Vebjørn Øyen Renna og Dominic Rivera, begge inn blant de 11 beste.



Karoline Harnes Mongstad henger i rygg på Espen Vadøy inn i Brekkeløypa.



Magnus-Johan Færø med et sterkt løp og tar sjetteplass.

Ikke mange som har kommet i mål før Adele Henriksen



Målgang for Dominic Rivera. Knarvikmila-leder Trond Andal følger med.

Målgang for Karoline Harnes Mongstad.

Simon Phillip-Bergstø.