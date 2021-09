Navnet Dronningens utsikt kommer fra ­Dronning Sofia som var gift med Kong Oscar II (den siste svensk-norske kongen). Hun tilbrakte 11 somre på storgården Skinnarbøl i Kongsvinger. Når hjemlengselen ble for stor, red hun opp til Dronningens utsikt der hun kunne se langt inn i Sverige. KIlde: Wikipedia. (Foto fra Dronningens utsikts facebookside) )



Den 11. utgaven av Motbakkeløpet til Dronningens utsikt gikk av stabelen søndag med nøyaktig 50 deltagere som kjempet seg opp den 1,8 km lange løypa til toppen av Sæterberget 412 moh. Det dukker hvert år opp nye deltagere fra nær og fjern som får kjørt seg opp disse harde bakkene.



Jarle Marvik var suveren med 9:05, bare fem sekunder bak løyperekorden satt av trønderen Erik Husby i 2019. Kristian Øye Aasum kom også seg opp under ti minutter, mens vinneren av yngste klasse, Martin Holtet var 3. mann på 10:05.



Christine Nystuen knep totalseieren blant kvinnene fire sekunder foran Dorthe Lillebekk som var best i ungdomsklassen under 16 år. Begge disse tidene er så vidt vi vet de sterkeste som er oppnådd på kvinnesiden i løpets historie.

Samleside for Dronningens Utsikt

Dronningens Utsikt's på Facebook



Dronningens utsikt Motbakkeløp 05.09.2021 Klasse jenter under 16 år 1 Dorthe Lillebekk Magor UL 11:05 2 Julie Borge Granli IL 12:47 3 Elise Negård-Olsen Granli IL 13:06 4 Nathea Johnsrud Austmarka 15:47 5 Selma Johnsrud Austmarka 19:21 Klasse damer over 16 år 1 Christine Nystuen Kil 11:01 2 Lea Sofie Bratland Nittedal 12:33 3 Ida Slorafoss Romerike Ultraklubb 12:40 4 Hedda Finne Byrløkken Nittedal 12:44 5 Victoria Frysjøenden Granli IL 13:59 6 Kine Johnsrud Austmarka 15:00 7 Silje Narvestad Eidskog o-lag 17:13 Klasse damer over 50 år 1 Hanne Narvestad Eidskog o-lag 16:58 Klasse gutter under 16 år 1 Martin Holtet Kil friidrett 10:05 2 Are Brødbøl Austmarka 10:57 3 Magnus Vestmo Almåsbak Grue IL 10:58 4 Hans Martin Melbye Austmarka 11:00 5 Fabian Vibekken Kil friidrett 11:18 6 Gudmund Melbye Austmarka 13:01 Klasse herrer over 16 år 1 Jarle Marvik KIL 09:05 2 Kristian Øye Aasum 09:58 3 Marius Taugbøl Romerike Ultraklubb 10:21 4 Mats Emil Sand Galterud 10:40 5 Mads Hansen 10:48 6 John Arne Holtet Magnor UL 11:17 7 Ole Petter Vibekken KIL 11:21 8 Karl Martin Reppe Hamar 11:29 9 Joakim Håven Lunderseter IL 12:00 10 Antti Jokinen BKOK 12:20 11 Anders Angelbrandt KIL hockey 16:19 Klasse herrer over 50 år 1 Svein Tore Narvestad Eidskog o-lag 13:31 2 Oleg Ruds 13:43 3 Kjell Langfoss Åbogen IL 14:02 Trim Jo Christer Frysjøenden BKOK Tommy Solbergseter Trond Borge Granli Åse Wilhelmsen Austmarka Ottar Wilhelmsen Austmarka Martin Melbye Austmarka Ella Langfoss Utgård Åbogen Lennox Langfoss Utgård Åbogen Linda Langfoss Utgård Åbogen Tommy Langfoss Utgård Åbogen Ellen Langfoss Åbogen Hanne Høiby Austmarka Marte Elisabeth Lunde Galterud Emil Tobias Lunde Galterud Tim Johan Lunde Galterud Majken Håven Lunderseter IL Jeanette Håven Lunderseter IL