Like ved Ås skole i Eidsvoll arrangeres Perseløpet. Løpet for deg som har lyst til å få has på din personlige løperekord. Og at løpet lever opp til navnet sitt, det får vi bevis på igjen og igjen.

Søndag 4. september var det klart for nytt jag etter rekorder på Eidsvoll. Og skal man sette rekord i løping, så gjør det absolutt ingenting at forholdene ligger såpass godt til rette som de gjorde denne formiddagen på Eidsvoll. Med 12-13 grader på gradestokken, lettskyet vær og lite vind - var det klart for rekordras. Distansene denne dagen, var 5 kilometer og 21,1 kilometer (halvmaraton). 40 løpere fullførte den korteste av distansene, mens 57 fullførte halvmaraton. Og personlige rekorder, det ble det så absolutt. Det ble pers på 21 deltakere på 5 kilometer (52 %), og på hele 49 deltakere på halvmaraton (86 %).

73 år gamle Tor Arne Stenhaug Fra Romerike Runners Team satte årsbeste i Norge på halvmaraton i klasse M70-74 på sterke 1.37.48. (Foto: Bjørn Hytjanstorp) Barbro Lindkvam fra Romerike Ultraløperklubb ble nummer to på halvmaraton i kvinneklassen på tiden 1.28.24. (Foto: Bjørn Hytjanstorp) Det ble spurtoppgjør mellom Roger Thompson (242) og Jostein Nyquist på 5 km - et spurt som Thompson vant. (Foto: Bjørn Hytjanstorp) Kjersti Christina Moody fra Romerike Ultraløperklubb ble nummer tre på halvmaraton i kvinneklassen på 1.32.00. (Foto: Bjørn Hytjanstorp) Kristine Beate Walhovd fra BUL vant halvmaraton i kvinneklassen på 1.26.40. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



De tre beste på 5 km - fra venstre Jostein Nyquist - Petter Ellingsbø og Roger Thompson. (Foto: Bjørn Hytjanstorp) Michal Brandebura (128) ble nummer to på halvmaraton mens Christer Hult (143) ble nummer tre. Thomas Rotherud (138) ble nummer fire. (Foto: Bjørn Hytjanstorp) Løpgseneral Bjørn Saksberg på sykkel filmer 13 gamle Trym Fluge Ulleberg fra IL Try. (Foto: Bjørn Hytjanstorp) Starten har gått på halvmaraton. (Foto: Bjørn Hytjanstorp) Simon Knutsen fra Kristiansand Løpeklubb vant halvmaraton på 1.14.55. (Foto: Bjørn Hytjanstorp) Svaksynte Tone Gravvold fra SK Vidar ble nummer to i kvinneklassen på 5 km med 21.03. (Foto: Bjørn Hytjanstorp) Triatleten Petter Ellingsbø (21) fra Hamar vant 5 kilometeren på fine 15.47. (Foto: Bjørn Hytjanstorp) ​Topp 5 resultater halvmaraton // Menn Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Simon Knutsen Kristiansand Løpeklubb M20-34 1:14:55 2 Michael Brandebura Vegan Runners M40-44 1:15:26 3 Christer Hult Halden IL M40-44 1:15:31 4 Thomas Rotherud JEVNAKER M45-49 1:15:37 5 Arild Nebb Ervik OSLO M40-44 1:15:48 ​

​Topp 5 resultater halvmaraton // Kvinner Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Kristine Beate Walhovd BUL K45-49 1:26:40 2 Barbro Lindkvam Romerike Ultraløperklubb K35-39 1:28:24 3 Kjersti Christina Moody Romerike Ultraløperklubb K45-49 1:32:00 4 Janne Bjørneboe Nederlaget K35-39 1:32:49 5 Helen Baastad FJERDINGBY K40-44 1:33:35

​Topp 5 resultater 5 kilometer // Menn Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Petter Ellingsbø Hamar IL M20-34 15:47 2 Roger Thompson Driv IL M45-49 16:09 3 Jostein Nyquist Øystre Slidre IL M20-34 16:11 4 Adrian Henriksen Rye Sportsklubb M20-34 16:26 5 Jacob Mollatt Lillehammer IF M20-34 17:26 ​

Topp 5 resultater 5 kilometer // Kvinner Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Marie Synnøve Qvale Ull/Kisa K20-34 17:54 2 Tone Gravvold Sportsklubben Vidar K40-44 21:03 3 Selma Toftøy-Lohne Sturla K14-15 21:59 4 Livi Mikkelborg Oslofjord triatlon K40-44 23:24 5 Elisabeth Kolberg OSLO K20-34 24:06



