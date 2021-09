Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.



Amalie Sæten har i flere år vært en av landets beste mellom- og langdistanseløpere med NM-gull på 1500 m og til sammen fire sølv- og bronsemedaljer på 1500 og 800 meter i NM. 1500 m-persen er på 4.08,8, mens 9.06,10 på 3000 meter og 16.03 på 5 km viser at hun også har utholdenheten i orden. Og 24-åringen har mål å om å ta nye steg:



– Jeg trener ikke for å være like god som jeg er nå, forteller hun i det åpenhjertige intervjuet.



Enda yngre og ca. like lovende er Ida Waldal som i sommer tok tre gull i ungdoms-VM i Skyrunning. Vi har slått av en prat med 17-åringen fra Hommelvik som satser omtrent like mye på løping og langrenn. Mye tyder på at hun har funnet seg riktig hobby, for er det noe Ida liker, så er det å slite:



– Jeg liker det så hardt som mulig, gjerne trening med blodsmak i munnen. For å si det sånn, så er jeg heller dårlig på I3-intervaller, forteller Ida.



Vi må også ta med at vi har intervjua Ine Bakken som nettopp vant Sentrumsløpet. Hun kombinerer heltidsjobb som jurist med å løpe 130-140 km i uka. Sjøl om hun trener målbevisst og seriøst, understreker hun at det hele er lystbetont.



– Jeg gjør det for gøy!



Det er også innstillingen til NRK-kommentator Jann Post, som gikk fra å være nokså inaktiv og veie over 100 kg til å bli en skikkelig maratonentusiast. Livsstilsendringen har gitt han mye.



– Ja, det har jo forandret livet mitt. Jeg har fått bedre mental helse. Jeg har funnet tilbake til meg selv. Det er store ord. Men det er sant, forteller han i intervjuet.



Strindheim-trener Bjarne Vad Nilsen har skrevet en grundig fagartikkel om styrketrening for løpere. Har det noe for seg? Siden svaret hans er ja, skisserer han også hvordan styrketreninga best kan legges opp.



Kondis' fast spaltist, Ane Korsvold, har studert hvor effektivt det er å ta i bruk staver når en går og løper. Er de best egna på trening eller i konkurranser, og i hva slags løp kommer de i tilfelle til nytte?



Veteranløper Cato Thunes blåser i Kondis nr. 6 i gang sitt Mission Possible-prosjekt som handler om å løpe maraton fortere som 60-åring enn som 50-åring. Aller helst vil han under 2.50 når han til neste år fyller 60, og klarer han det, er det heller ikke så langt ned til den norske klasserekorden på 2.45.05. Med på prosjektet har han få med seg Sindre Buraas som trener, og i numrene vil vi følge den både løpe- og skriveføre sognepresten på hans jakt mot mulige mål.



Kondis' utstyrstestere har jobba hardt denne sommeren med å teste både grussykler og treningsklokker. Hele sju GPS-klokker fra de tre store leverandørene - Garmin, Polar og Suunto - er lagt under lupen. Her er også test av massasjesystemet NormaTec PULSE 2.0 og flere andre mindre tester.



Lyskeskade er temaet for Ekspertpanelet denne gangen. Har du ting du undres på, er det bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på kondis@kondis.no. Ekspertene vil forsøke å svare deg enten det er noe om trening, skader, kosthold eller noe annet idrettsrelatert du lurer på.



I tillegg til det allerede nevnte får du reportasjer, småstoff og faste spalter som for eksempel "Under lupen", "Annerledesløperen", "Perspektiv" og "Kjendis med Kondis".

Bladet ligger allerede ute på kondis.no

De som er medlemmer, kan allerede lese mai-nummeret i digital utgave her. Samme sted vil du som medlem også finne alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til i dag. Medlemmene vil få papirutgaven av nr. 6–2021 i posten i løpet av uke 37.



Er du ikke allerede Kondis-medlem, så er september-nummeret av Kondis bare én av mange gode grunner til å bli det:



Meld deg inn i Kondis og få ni årlige nummer av bladet pluss mange andre medlemsfordeler!



TIDLIGERE UTGAVER AV KONDIS

Kondisutgivelser fra og med 1999 til og med 2015 kan du se og lese smakebiter av herfra.





Amalie Sæten løper høsten blidt i møte på forsida av det nye Kondis-bladet. (Foto: Bjørn Johannessen)