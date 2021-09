Endelig kunne prosjektleder for Trondheim Maraton, Morten Eliassen, ønske velkommen til løping i Trondheims gater. Lørdag var det full fart og stor stemning i byen, med nesten 3000 deltakere fordelt på alle distanser. Naturligvis ble det en redusering i antall deltakere fra forrige arrangement i 2019 da hele 7700 var påmeldt. Fjorårets løp ble avlyst i likhet med de fleste andre planlagte løp.

Koronatilpasset arrangement

Med pandemien vi fortsatt lever under, skal det noe til å arrangere en stor løpsfest som dette. Men, en rekke tiltak sikret en trygg opplevelse for alle. Det var satt opp ekstra telt, ekstra gjerder, førti antibac-stasjoner - Samt at det ble utdelt munnbind til alle deltakere ved målpassering. Startpuljene på de ulike distansene ble spredt utover hele dagen, for å sikre at kohortene ikke ble større enn 500.

Helmaraton

I 2019 løp Jonas Tofte Røhne på 3:11:32 i Trondheim maraton. Lørdag var han raskere enn alle andre og løp i mål på 2:34:42. Selv sier han at han ikke hadde sett for seg verken en sånn tid eller plassering, og at det kan bli svært vanskelig å toppe 2:34:42 i neste forsøk. Ole Flatebø fra Veldre Friidrett ble nummer to på 2:35:39, 57 sekunder bak Røhne. På tredjeplass finner vi Fredrik Granviken fra Klæbu Løpeklubb, med løpstiden 2:38:07.



Jonas Tofte Røhne tok seieren på herrenes maraton. (Foto: Kjell Thore Leinhardt)





Vinneren Jonas Tofte Røhne og nummer to, Ole Flatebø. (Foto: Kjell Thore Leinhardt)



I kvinneklassen ble det tre på rad for Theresa Lyng-Jørgensen fra Vanvik IL, som i tillegg til årets seier også vant i 2018 og 2019. Dette var første gangen under den magiske 3-timersgrensen. - Jeg var sliten i føttene i dag, og det ble et tøft løp, fortalte hun til Adressa etter målgang. Med vinnertid 2:58:46 var hun 27 sekunder foran Signe By Eide fra Raheim på andreplass. Hun løp på 2:59:13. Tredjeplassen gikk til Christine Berger fra Hell Ultraløperklubb, på 3:02:58.



Theresa Lyng-Sørensen tok sin tredje seier på rad i Trondheim Maraton. (Foto: Kjell Thore Leinhardt)

Vinneren til høyre, sammen med dagens tredje beste kvinne, Christine Berger. (Foto: Kjell Thore Leinhardt)



Halvmaraton

For to år siden løp Ebranim Abdulaziz fra Strindheim IL full distanse i Trondheim, og vant løpet. I år stilte han opp på halvmaraton, og var ikke noe snauere. Vinnertiden ble 1:09:01 for mannen som snart runder 43 år. Abdulaziz kunne samtidig motta Kondis sin gullsko, for sine prestasjoner i 2020.



Ebranim Abdulaziz får utdelt Kondis sin gullsko for sine fantastiske prestasjoner i 2020. (Foto: Kjell Thore Leinhardt)



På andreplass på halvmaraton, kom Øyvind Utengen fra Bratsberg IL på 1:10:42. Andreas Dahlø Wærnes fra Rindal IL ble nummer tre med 1:10:55.



I kvinneklassen gikk seieren til Carina Ulsund fra Byåsen IL. Hun løp på 1:26:56, som var cirka ett minutt raskere enn da hun ble nummer 6 i 2019-utgaven. På andreplass kom Silje Nyborg fra Markabygda IL (1:28:24) og på tredjeplass endte Birgitta Husebye (1:29:03.

10 kilometer

Seieren på 10-kilometeren gikk til agnus Warvik fra Oslostudentenes IK Friidrett på 31:37. Henning Offigstad fra Bratsberg IL ble nummer to på 32:14 og Oscar Ovanger fra Inst. for Matematiske Fag på NTNUI, ble nummer tre på 32:15. Har kamp om andreplassen med andre ord. Ingrid Steen vant kvinnenes klasse med 38:05. Det var 1:11 foran Vibeke Jensen fra Strindheim IL som ble nummer to på 39:16. Mari Kristensen fra Tomasjord løp på 39:41 og ble nummer tre.

5 kilometer

Henrik Marius Laukli fra Strindheim IL stod for en fin prestasjon og vant 5-kilometeren på 15:41. MArkus Espellen fra Rindal IL tok andreplass med 16:30, mens Johannes Havn fra Stegaberg IL ble nummer tre med 16:41. Hanne Mjøen Maridal fra Strindheim IL vant kvinnenes løp på 16:57. Christine Næss fra Tyrving IL ble nummer to på 17:08, og Torhild Dybwad Mathiesen tok tredjeplass med løpstid 19:46. Sistnevnte i klasse 50-54 år!

Team-maraton

Det ble også arrangert Team-Maraton i helgen, og vinnerne i herreklassen ble Svorkmo/NOI. De vant på 2:21:28. På andreplass kom Tine Tunga med 2:40:34 og på tredjeplass finner vi Klæbu Løpeklubb, som fikk sluttid 2:40:43. Sikker seier altså, men jevnt mellom andre- og tredjeplass. I kvinneklassen var det Hit Padel som tok førsteplass, med 2:33:53. På andreplass kom Haslumadelen med 3:13:18, mens St. Olavs Løpedamer ble nummer tre på 3:17:51.



Vinnerne av Team Maraton for menn. Svorkmo/NOI. (Foto: Kjell Thore Leinhardt)



Det kvinnelige vinnerlaget på Team Maraton. Hit Padel. (Foto: Kjell Thore Leinhardt)

Topp 5 resultater Maraton // Menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Jonas Tofte Røhne TRONDHEIM M23-34 2:34:42 2 Ole Flatebø Veldre Friidrett M23-34 2:35:39 3 Fredrik Granviken Klæbu Løpeklubb M40-44 2:38:07 4 Ketil Stene Trøndelag Politiidrettslag M45-49 2:39:21 5 Martin Hansen NTNUI M18-22 2:42:00



Topp 5 resultater Maraton // Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Theresa Lyng-Jørgensen Vanvik IL K40-44 2:58:46 2 Signe By Eide RANHEIM K18-22 2:59:13 3 Christine Berger Hell Ultraløperklubb K23-34 3:02:58 4 Jenny Nesje TRONDHEIM K23-34 3:13:42 5 Caroline Blystad Dæhli 3T-Treningssenter K23-34 3:22:36



Topp 5 resultater Halvmaraton // Menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Ebranim Abdulaziz Strindheim IL M40-44 1:09:01 2 Øyvind Utengen Bratsberg IL M23-34 1:10:42 3 Andreas Dahlø Wærnes Rindal IL M23-34 1:10:55 4 Bendik Støa-Aanensen Bratsberg IL M23-34 1:11:49 5 Øyvind Sandbakk NTNU M40-44 1:12:25



Topp 5 resultater Halvmaraton // Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Carina Ulsund Byåsen IL K40-44 1:26:56 2 Silje Nyborg Markabygda IL K23-34 1:28:24 3 Birgitta Husebye OSLO K23-34 1:29:03 4 Rannei Sæther Byåsen IL K55-59 1:29:39 5 Margrethe Skogan Ivarson STJØRDAL K23-34 1:29:40



Topp 5 resultater 10 km // Menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Magnus Warvik Oslostudentenes IK Friidrett M23-34 31:37 2 Henning Offigstad Bratsberg IL M35-39 32:14 3 Oscar Ovanger Inst. for Matematiske Fag NTNU M23-34 32:15 4 Jørgen Korum Oslostudentenes IK Friidrett M23-34 32:25 5 Tommy Bangjord Hove Trym AS M23-34 33:43



Topp 5 resultater 10 km // Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Ingrid Steen TRONDHEIM K35-39 38:05 2 Vibeke Jensen Strindheim IL K23-34 39:16 3 Mari Kristensen TOMASJORD K23-34 39:41 4 Sofie Karlsen Amundsgård MOLDE K23-34 39:56 5 Synne Amundsgård MOLDE K23-34 39:58



Topp 5 resultater 5 km // Menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Henrik Marius Laukli Strindheim IL M18-22 15:41 2 Markus Espellen Rindal IL M35-39 16:30 3 Johannes Havn Stegaberg IL M18-22 16:41 4 Sven Nevin Strindheim IL M14-15 17:07 5 Michael Brian Watts Team Troisman M23-34 17:08



Topp 5 resultater 5 km // Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Hanne Mjøen Maridal Strindheim IL K23-34 16:57 2 Christine Næss Tyrving IL K18-22 17:08 3 Torhild Dybwad Mathiesen OSLO K50-54 19:46 4 Kathrine Hovd Namdal Løpeklubb K23-34 19:51 5 Anna Løvås Holmen Strindheim IL K16-17 21:38





