- Det er litt «både og», sier Pia Young Vik etter dagens mellomdistanse på junior-VM i Tyrkia. Med 20 sekunder opp til Lilly Graber fra Sveits som tok sølvmedaljen og 17 sekunder opp til Tilda Östberg på bronseplass, er det forståelig at ungjenta fra Nydalens SK ikke helt klarer å sette ord på følelsene like etter målgang. Når en legger til at det var helt på slutten junior-VM medaljen «røk», må det være lov å kjenne litt på det:

- Jeg mistet kartet på vei til sistepost, måtte snu og løpe tilbake for å hente det. Da tapte jeg over 20 sekunder til Kristin Melby Jacobsen (lagvenninne på det norske laget red. anm.).

Uansett kan hun ta med seg til mesterskapets to siste distanser (langdistanse og stafett) at hun behersker terrenget og er i stand til å prestere under et junior-VM:

- Jeg ser i dag at – selv om jeg gjør noen feil, så er jeg med oppe i toppen.

Da må det være lov å glede seg til den nevnte langdistansen som kommer på torsdag:

- Før mesterskapet var det langdistansen jeg gledet meg mest til. Og det hadde vært moro med en ny «topp 6» plassering der

- Men det skal løpes først.

Og like etter målgang på mellomdistansen er ikke Young Vik veldig «spretten på foten»:

- Jeg fikk et overtråkk underveis på dagens mellomdistanse, men jeg håper at det – med en hviledag i morgen – skal gå bra å løpe på torsdag.

I tillegg til Pia Young Vik, viste Jenny Baklid – med sin 7. plass - i dag at hun er å regne med på det øverste nivået:

- For min det gikk det greit. Jeg er fornøyd. På sisterunden gjorde jeg noen feil, hvor jeg tapte et halvminutt, oppsummerer hun.

Med bare 6 sekunder opp til lagvenninne Pia Young Vik – og da 26 sekunder opp til sølvmedaljen – kjenner også jenta fra Konnerud litt på det som «kunne blitt»:

- Det er litt kjipt, erkjenner hun – men legger kjapt til:

- Jeg er uansett godt fornøyd med løpet. Og det er vanskelig å gjøre et godt løp på junior-VM, så jeg skal ikke gå rundt og tenke på sekundene som manglet på medalje.

- En topp 10 plassering i junior-VM er bra.

Det var bare Pia Young vik og Jenny Baklid med 6.- og 7. plass i det norske laget som lyktes med topp 10 plassering i dag i en konkurranse hvor det var svensk på toppen i begge klasser – Hanna Lundberg – som vant mellomdistansen under verdenscupen i Idre for en måned siden var best også i dag. Hun vant klart foran Lilly Graber og Tilda Östberg.

I herreklassen var det Axel Elmblad som var over 2 minutter bedre enn sin landsmann Victor Svensk. Bronsen her gikk til Ferenc Jonas fra Ungarn. Tobias Alstad – som var 4. mann på sprinten på søndag – var best av de norske herrene med 13. plass. Ellers var det mer beskjedne plasseringer på de norske løperne:

Vegard Kittilsen (25), Kristin Melby Jacobsen (26), Janne Tjørhom Aasheim (32), Oda Shceele (38), Isak Jonsson (40) Aasne Haavengen (42) og Kronelius Kriszat Løvfald (45).

Det er hviledag under junior-VM i morgen, før mesterskapet avsluttes med langdistanse på torsdag og stafett på fredag.

KIlde: Norsk orientering

Junior VM

Resultater

Damer:

1 Hanna Lundberg

Sweden 26:25 (1)

+00:00 2 Lilly Graber

Switzerland 28:07 (2)

+01:42 3 Tilda Ostberg

Sweden 28:10 (3)

+01:45 4 Corina Hueni

Switzerland 28:19 (4)

+01:54 5 Viktoria Mag

Hungary 28:22 (5)

+01:57 6 Pia Young Vik

Norway 28:27 (6)

+02:02 7 Jenny Baklid

Norway 28:33 (7)

+02:08

Øvrige norske:



26 Kristin Melby Jacobsen

Norway 32:16 (26)

+05:51 32 Janne Tjorhom Aasheim

Norway 33:04 (32)

+06:39 38 Oda Scheele

Norway 33:54 (38)

+07:29 42 Aasne Haavengen

Norway 34:36 (42)

+08:11

Herrer:

1 Axel Elmblad

Sweden 25:02 (1)

+00:00 2 Viktor Svensk

Sweden 27:15 (2)

+02:13 3 Ferenc Jonas

Hungary 27:35 (3)

+02:33 4 Julien Vuitton

France 27:40 (4)

+02:38 5 Touko Seppa

Finland 27:56 (5)

+02:54 6 Mark Tutynin

Russia 27:59 (6)

+02:57

Norske: