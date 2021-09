5000 m-finalen gikk i en 560 meters rundløype i Zürich sentrum, og med krappe og doserte svinger ble det litt forskjellig fra et vanlig baneløp. Karoline Bjerkeli Grøvdal hang med teten på den første kilometeren som gikk så fort som 2.50. Så slapp hun seg tilbake som hun har gjort på flere løp i det siste, men med en brukbar avslutning klarte hun å snike seg under 15 minutter – med 9 hundredelers margin.

– Det var et morsomt og annerledes løp, men også et veldig hardt løp. Jeg hadde blodsmak i munnen da jeg kom i mål. Det var en annen måte å bli sliten på, og spesielt var det tungt i den ene svingen der det gikk slakt oppover et stykke. Der var det tungt på de siste rundene, fortalte hun til NRK etter løpet. Alt i alt var hun godt fornøyd med løpet og opplevelsen.

– Jeg er fornøyd, og åttendeplasss i Diamond League-finalen er ganske bra. Jeg følte jeg gjorde det jeg kunne gjøre og var ikke så langt bak. I dag var jeg litt tøffere i starten, så jeg synes egentlig det var et bra løp, fortalte Karoline som tenker å springe 5000 m også i NM i Kristiansand på fredag.

– Jeg har lyst til å springe et bra løp der og være med i kampen om kongepokalen. Det henger jo litt høyt i et NM, fortalte hun til NRK.

Løpet i Zürich ble vunnet av Francine Nyansabo fra Burundi på 14.28,98, knappe sekundet foran kenyanske Hellen Obiri.



5000 m kvinner

1 2 BDI NIYONSABA Francine 14:28.98 14:25.34 14:25.34 2 3 KEN OBIRI Hellen 14:29.68 14:26.23 14:18.37 3 1 ETH TAYE Ejgayehu 14:30.30 14:14.09 14:14.09 4 8 KEN KIPKEMBOI Margaret Chelimo 14:31.18 14:27.12 14:27.12 5 11 KEN CHERONO Eva 14:36.88 14:30.77 14:30.77 6 6 ETH WORKU Fantu 14:43.60 14:26.80 14:26.80 7 5 KEN RENGERUK Lilian Kasait 14:50.75 14:30.32 14:30.32 8 9 NOR GRØVDAL Karoline Bjerkeli 14:59.91 14:43.26 14:43.26 9 7 KEN CHEBET Beatrice 15:11.27 14:34.55 14:34.55 10 10 USA CRANNY Elise 15:55.17 14:55.98 14:48.02 DNF 4 CAN van BUSKIRK Kate 14:59.80 14:59.80



Herreklassen ble vunnet av etiopiske Berihu Aregawi som løp på 12.58,65. Aregawi er mannen som utfordra Jakob Ingebrigtsen på 3000 meteren i Diamond League-stevnet i Lausanne. Da ble Aregawi spurta ned av Ingebrigtsen mens han nå vant med nesten 3 sekunder.

Del to av Diamond League-finalen går i morgen. Da skal det løpes inne på Letzigrund stadion med Jakob Ingebrigtsen som en av favorittene på 1500 m. Han møter sterke løpere som Timothy Cheruiyot og Stewart McSweyn.



5000 m menn

1 9 ETH AREGAWI Berihu 12:58.65 13:08.91 2 5 BRN BALEW Birhanu 13:01.27 12:57.71 12:56.26 3 2 KEN KROP Jacob 13:01.81 13:24.64 13:03.08 4 1 KEN KIMELI Nicholas Kipkorir 13:02.43 12:59.17 12:51.78 5 7 ETH KEJELCHA Yomif 13:04.29 12:46.79 6 8 KEN KIBET Michael 13:15.36 13:20.52 13:11.08 7 11 SUI RAESS Jonas 13:43.47 13:15.91 13:15.91 8 6 GBR BUTCHART Andrew 14:03.13 13:09.97 13:06.21 DNF 3 KEN BIRGEN Bethwell 13:50.85 13:04.66 DNF 10 RSA MOTSAU Jerry 14:34.91 14:14.07 DNF 4 AUS RAMSDEN Matthew 13:19.52 13:16.63



