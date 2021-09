Oslofjorden Rundt er glade for å kunne introdusere nyvinningen «45 km – The Scenic Route». The Scenic Route vil, slik navnet indikerer, ta med løperne til noen av de flotteste plassene på kyststiene langs Oslofjorden.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Pressemelding fra arrangøren:

Nyvinningen «45 km – The Scenic Route» kommer som en respons på ønske fra flere løpere som synes 80/161 km blir i lengste laget, men som gjerne vil oppleve de flotte kyststiene langs Oslofjorden. Med dette håper vi å kunne gi flere løpere en smak av ultraløp generelt og magien ved Oslofjorden Rundt spesielt. Start for The Scenic Route vil være i Moss, samtidig med de to originale distansene 50 miles og 100 miles. Målgang blir ved Nesset innerst i Bunnefjorden. Det er vanskelig å beskrive hvor vakker denne løypa er. Først løper du inn i nydelig skogsterreng rett nord før Moss, før løypa kommer ned på vakker kyststi i det gamle jernbanesporet. Der leder løypa nordover langs sjøen innenfor Jeløya, innom båthavna i Kambo, nedom Kulpestranda og forbi Brevikbukta og gjennom Son sentrum. Etter golfbanen i Son skal løperne ut mot Kjøvangen, forbi Holvik og Krokstrand, innom Emmerstadbukta og den fantastiske steintrappa opp til Bråtebuktveien, gjennom Hvitsten sentrum, rundt Ramme gård og videre innover i landet mot Ås. Herfra går ferden videre langs Årungen og inn på fylkesvei 156 ned mot Nesset. The Scenic Route byr på absolutt noen av de flotteste kyststiene og plassene langs Oslofjorden. Fra målområdet på Nesset er det hyppige bussavganger innover mot Oslo og andre kollektivknutepunkt. Det vil kun være plass til 100 deltagere på Oslofjorden Rundt The Scenic Route. I tillegg der det 100 plasser på 50/100 miles. Oslofjorden Rundt skal gå 6. august i 2022.





Mari Mauland vant den lengste distansen på 100 miles i 2020-utgaven av Oslofjorden Rundt. (Foto: Thomas Pinås)





Det inviteres til nytt løp etter stiene langs Oslofjorden 6. august 2022 - da med en kortdistanse på 45 km på programmet. (Foto: arrangøren)





Løypa er variert og noen steder godt tilrettelagt. (Foto: arrangøren) Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957