- Jeg har løpt et greit løp, hvor jeg gjorde en feil på slutten av langstrekket. Men ellers har jeg gjort mange veivalg på sti, og det føltes bra, oppsummerer Pia Young Vik etter dagens langdistanse på junior-VM i Tyrkia.

En distanse løperen fra Nydalens SK hadde sett frem til, og det med rette. For hun kjempet helt oppe i toppen, og endte til slutt på 5. plass i konkurransen som ble vunnet av Lilly Graber foran Lucie Semikova og Viktoria Mag. For Pia var det en plass opp fra tirsdagens mellomdistanse, men når en har over 50 minutters konkurransetid er det ikke til å komme fra at det blir «bittersøtt» når det mangler 30-tallet sekunder opp til en junior-VM medalje:

- Klart det er litt kjipt å være så nære medalje, erkjenner Pia – og legger kjapt til:

- Men jeg får bare ta det med som motivasjon videre når jeg ser at jeg kan være med helt i toppen.

En annen som var med helt i toppen i dag var Isak Jonsson. Klubbkameraten til Pia i Nydalens SK ble nummer 6:

- Det er ikke noe jeg er veldig fornøyd med. Jeg hadde 3 bommer totalt, sier han om sitt løp. Den mest skjebnesvangre av dem kom på slutten av løpet:

- Jeg la igjen halvannet minutt på slutten. Da forsvant også muligheten til medalje.

Dem var det Basile Basset, Søren Thrane Ødum og Ferenc Jonas som gjorde seg fortjent til etter snaue 70 minutters konkurransetid i dag. For Isak var det drøye minuttet opp til bronsen. Men det er ny mulighet på den avsluttende stafetten i morgen:

- Vi har et bra lag, og er veldig sugne på en revansje. Men det skal løpes også.

Kornelius Kriszat Løvfald løp inn til 10. plass i dag og Sigurd Paulsen Vie ble nummer 20. Junior-VM avsluttes – som nevnt – med stafetter i morgen.

KIlde: Norsk Orientering

Junior VM

Resultater

Damer:

1 Lilly Graber

Switzerland 52:59 (1)

+00:00 2 Lucie Semikova

Czech Republic 53:47 (2)

+00:48 3 Viktoria Mag

Hungary 54:25 (3)

+01:26 4 Petrina Costermans

Sweden 54:30 (4)

+01:31 5 Pia Young Vik

Norway 54:58 (5)

+01:59 6 Hanna Lundberg

Sweden 55:39 (6)

+02:40

Øvrige norske:



24 Oda Scheele Norway 60:08 (24) +07:09 27 Jenny Baklid Norway 60:45 (27) +07:46 33 Kristin Melby Jacobsen Norway 61:52 (33) +08:53 41 Janne Tjorhom Aasheim Norway 63:50 (41) +10:51

Herrer:

1 Basile Basset

France 68:57 (1)

+00:00 2 Soren Thrane Odum

Denmark 69:04 (2)

+00:07 3 Ferenc Jonas

Hungary 71:46 (3)

+02:49 4 Ilian Angeli

Italy 72:23 (4)

+03:26 5 Antoine Becaert

France 72:29 (5)

+03:32 6 Isak Jonsson

Norway 72:53 (6)

+03:56

Øvrige norske: