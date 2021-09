- Det er klart det er litt surt, erkjenner Tobias Alstad etter å ha sett lagkamerat Isak Jonsson løpe inn til 4. plass på dagens junior-VM stafett i Tyrkia.

Da var det gått drøye minuttet siden Sveits «stakk av med» siste medaljeplass i stafetten som ble vunnet av Sverige foran Ungarn.

- Isak (Jonsson) velger feil veivalg på langstrekket, og der mister han kontakt med de lagene som til slutt kjemper om medaljene, forklarer Alstad – som selv hadde ansvar for førsteetappe på det norske laget.

Et førsteetappeansvar løperen fra Frol mestret, og han sendte Kornelius Kriszat-Løvfald ut på andreetappe med minuttet frem til spissen av feltet:

- Jeg hadde god kontroll i starten, og en stund lå jeg også først av alle – fordi jeg valgte rett veivalg på langstrekket. Men nedover en skråli kom jeg ned i feil søkk, og tapte litt tid. Men det var en grei førsteetappe, oppsummerer unggutten – som med dagens 4. plass får med seg to av den sorten hjem til Norge. Dette i et mesterskap hvor Norge blir medaljeløse:

- Selvfølgelig er det litt skuffende. Men for egen del viser også to 4. plasser at jeg kan være med i toppen.

Det norske damelaget var aldri med i toppen av dagens stafett. Etter en tung innledning, endte det med 7. plass til førsteoppstillingen med Kristin Melby Jacobsen, Jenny Baklid og Pia Young Vik. Andrelaget med Oda Scheele, Janne Tjørhom Aasheim og Åsane Haavengen løp i mål som 14. lag. Oda Scheele leverte en god første etappe og vekslet som nr 5, kun 1,07 min bak Danmark som vekslet først. Hun var da 1,23 min foran Sverige og 3,33 min foran det norske førstelaget. Stafetten som ble vunnet av Sverige foran Ungarn og Sveits.

Det norske 2. laget i herreklassen ble disket, og fikk dermed ikke noe godkjent resultat.

Kilde: Norsk orientering

Junior VM

Resultater

Herrer: