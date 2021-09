NM terrengultra i Molde startet i dag 08:00 i regnvær og ca 10 varmegrader.



Deltakerne i NM terrengultra kan du følge via tracking her: Race Tracker

Videosending på løpets hjemmeside med speakerlyd

Resultater og mellomtider kommer her: EQ Timing



Forhåndsomtale: Til helgen er det NM terrengultra i Molde med sterke startfelt



NM-løypa i Molde er 50 km, den samme som tidligere er benyttet i Molde7topper Ultra to ganger tidligere. Det starter som et motbakkeløp med start fra Molde Idrettspark (Gamle Molde stadion) 49 moh, og med første sjekkpunkt ved Tusenårsvarden 528 moh etter en halvtimes løping.

Totalt byr løypa på 2700 høydemeter. I tillegg til Tusenårsvarden (Moldeheia) går løpet går over toppeneTussen, Skolmelia, Såta, Frænavarden, Storfjellet, Nonsfjellet, Valletua, Nonsfjellet, Audunshø, Tågheia og Varden.

Tobias og Sylvia åpnet raskest til Tusenårsvarden

Ved første sjekkpunkt har favoritten Tobias Dahl Fenre allerede fått en luke i herreklassen, og tittelforsvarer Sylvia Nordskar leder kvinneklassen. Tobias har 59 sekunders luke til utforspesielist Anders Kjærevik mens Sylvia har 1:50 ledelse på Mari Fenre - kona til Tobias.



Spennende i herreklassen

Etter drøye to timer passerte løperne CP4 ved Såta, og selv om Tobias Dahl Fenre fra Siljan IL fortsatt leder er ikke luka bakover til "overraskelsen" David André Aasen Arnevåg fra Romsdal Randonee Klubb (tidl. Oslo Politis IL) veldig stor. Ned fra Tussen etter ca 1,5 timers løping løp politimannen raskere enn skiskyterlandslagets smøresjef - som derimot virker klart sterkest oppover. Ved Tussen var avstanden 1:24 mens den 50 minutter senere på Såta - der Tobias passerte i fint driv på 2:29:36 - var avstanden blitt 4:24 etter at avstanden hadde økt betydelig i de siste motbakkene. Nå var også Kristoffer Nordvik og Anders Kjærevik kommet opp til David André.

Det blir spesielt spennende å følge utforspesialist Anders videre i løpet, han satte opp stor fart ned fra Såta i jakten på Tobias, og fikk fort luke til de andre konkurrentene.



Britiske Jack Kosky som løper for GTI Friidrettsklubb ligger mellom Tobias og David André, han deltar ikke i NM, men kjemper jo om seier i ultraløpet på linje med de andre. Han passerte Såta på 2:33:48.

I kvinneklassen virker det nesten avgjort allerede, der Sylvia Nordskar fra OSI Friidrett allerede ved Tussen ledet med 7 minutter på Thea Hansen fra Tromsø Løpeklubb. Hun passerte Såta i soleklar ledense på 2:47:06 med Thea på andreplass, 11:06 etter. Sylvia har på dette tidspunktet kun 11 herreløpere foran seg.

En time etter ultraløpet startet første av to kohorter i det 19 km lange "hovedløpet" Molde7Topper med 1400 høydemeter, der det i alt er nesten 300 deltakere med.