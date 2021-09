Tre Tjalveløpere gikk videre fra kvinnenes første forsøksheat på 800 m. Hedda Hynne kontrollerte det hele i front og hadde en klar ledelse halvveis etter 63 sekunder. Storfavoritten kunne slippe opp på oppløpet til 2.11.89. Hennes to klubbvenninner Solveig Cristina H. Vråle, Astri Ayo Lakeri Ertzgaard tok seg til finalen i tilllegg til Ranheims Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg.



Hedda Hynne la seg klart foran feltet fra start i det første forsøksheat før hun slapp de andre nærmere seg på oppløpssida. (Foto: Samuel Hafsahl)



Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg hadde full kontroll på 2. plassen og avansemenet mens Solveig Cristina H. Vråle sikrer 3. plassen. Astri Ayo Lakeri Ertzgaard avsluttet sterkere enn Josefin Victoria Heier og tar den fjerde plassen i finalen. (Foto: Samuel Hafsahl)

To av fire fra Tjalve i andre heat

Det var banerekordholder Amanda M. G. Frøynes fra Sem IF som styrte det ande heatet. Det gikk rolig for seg med 68 sekunder på første runde og det var en klynge på 6 løpere som fortsatt var med da det gjenstod 200m. På oppløpet eksploderte feltet, men Frøynes beholdt ledelsen til mål på 2.14.48. Ren-Eng europamester Ingeborg Østgård kontrollerte inn til 2. plass og ytterligere to Tjalveløpere knep de to siste plassene Malin Ingeborg Nyfors og Sigrid Jervell Våg mens Margrete J. Baustad fra Haugesund IL måtte se finalebilletten glippe med de 8/100.



Hele det andre heatet samlet på første runde med Amanda M. G. Frøynes i front. (Foto: Samuel Hafsahl)



Amanda M. G. Frøynes mot mål som heatvinner. (Foto: Samuel Hafsahl)



Kampen om de tre siste plassene i finalen stod mellom (fra v.) Sigrid Jervell Våg, Ingeborg Østgård, Malin Ingeborg Nyfors og Margrete J. Baustad der sistnevnte ble den tapende part. (Foto: Samuel Hafsahl)

Heat: 2