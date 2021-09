Det så ut til at Amalie Sæten hadde taktikken klar fra første meter. Hun gikk rett i tet og dro jevnt og hardt i fart til ca. 4.15. Bare Trine Mjåland og Ingeborg Østgård hang på, og da Trine måtte slippe, smatt Ingeborg fort forbi og tok ryggen til Amalie. Der ble hun til utgangen av siste sving, og spurten satt akkurat like godt som den gjorde da hun sikra seg gullet i junior-EM i sommer. På de siste 100 meterne dro hun ifra Amalie med 3 sekunder og vant på 4.12,60.



Det var pers med 4 sekunder, og det til tross for at hun hadde 1500 m-forsøk i beina fra dagen i forveien og 800 m-forsøk bare noen timer før 1500 m-finalen. Jenta som først fyller 18 seinere i høst, er helt klart et løpstalent utenom det vanlige. I likhet med en annen kjent idrettsutøver fra Dalsbygda er også Ingeborg Østgård god langrennsløper, men med de ferdighetene hun nå viser på løpebanen, har hun i alle fall alle muligheter som løper.



Og et gull fra senior-NM betydde mye:

- Det føles veldig veldig bra å være norgesmester, fortalte hun til NRK etter målgang. Om løpsopplegget fortalte hun:



- Jeg skjønte at Amalie kom til å sette fart, og da tenkte jeg at jeg bare måtte prøve å følge, for jeg hadde ingenting å tape på det. Og det gikk jo veldig bra. Jeg vet at jeg har en bra spurt, så hvis jeg hang med dit, skjønte jeg at jeg kunne ha en bra sjanse.



Og den sjansen grep hun. Det taktomslaget hun har, kan vise seg å bli veldig verdifullt i mange mesterskap.



Amalie Sæten, som det er et stort intervju med i siste nummer av Kondis, løp på den måten som gav henne størst sjanse til å ta medalje, og ble belønna med sølv. Amalie er fra Kristiansand og sjøl om hun nå bor i Oslo, så var det nok ekstra stas å ta medalje på sin gamle heimebane.



Også bronsen gikk til en heimefavoritt, Trine Mjåland, som avslutta meget sterkt og nesten tok igjen Amalie Sæten. 4.15,95 var pers med hele 16 sekunder, og hun fikk til slutt ei luke på nesten 2 sekunder til Ina Halle Haugen på fjerdeplass.



Pers ble det også på løperne på femte-, sjette- og sjuendeplass. Ikke minst imponerende av Christina Toogood på femteplass som har holdt på så lenge å nå klarte å flytte persen med 4 sekunder - helt ned til 4.17,95. Christine Næss på sjette- og Ingrid Kristiansen på sjuendeplass løp også fortere enn de noen gang før har gjort.





Amalie Sæten tok kommando fra start, men Ingeborg Østgård ble hun aldri kvitt. Trine Mjåland slapp i tide, og kom tilbake med en sterk sluttspurt som gav henne bronsen. (Foto: Samuel Hafsahl)



Også lenger bak i feltet ble det løpt godt, og her er det Selma Løchen Engdahl som leder an. (Foto: Samuel Hafsahl)



Bronsekampen skulle stå mellom Ine Halle Haugen og Trine Mjåland. (Foto: Samuel Hafsahl)



Til slutt kunne Trine Mjåland juble for medalje på sin egen heimebane, i det som kan kalles et comeback på høyt nasjonalt nivå for jenta som både i 2014 og 2016 representerte Norge på 800 m i EM. Nå er hun blitt 31 år og både farten og kondisjonen er tydeligvis på plass. (Foto: Samuel Hafsahl)



1500 m finale kvinner



Alle resultat





Seiersintervjuet med NRK gikk til Ingeborg Østgård, som var strålende fornøyd med løpet sitt. I morgen skal hun løpe 800 m-finale der hun møter både Hedda Hynne og flere andre sterke løpere. (Foto: Samuel Hafsahl)