Mina Jørgensen, TYrving på vei til seier i D19-20

MIkkel Holt, Freidig vinner H19-20

Martin Vehus Skjerve, Verdal vinner H17-18

NM orientering

Resultater



D17-18, 3 190 m:

1) Alva Marika Niklasson, Nydalens SK, 27.10.,

2) Une Holtermann, Porsgrunn OL, 28.58,

3) Vilde Margrethe Sæbbø, Sandnes IL (Rogaland), 30.31,

4) Mille Vasshaug Jægtvik, Konnerud IL, 30.37,

5) Mari Eidsmo, Freidig, 30.58,

6) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 31.20.

D19-20, 3 490 m:

1) Mina Jørgensen, Tyrving IL, 33.51,

2) Karen Hoel Jomaas, Fossum IF, 34.01,

3) Ane Sofie Krogh, NTNUI, 34.27,

4) Sara Nystrøm Olsen, Stavanger Orienteringsklubb, 35.22,

5) Andrea Ranvik, NTNUI, 36.11,

6) Tina Kalleson, Oppsal Orientering, 36.13.

H17-18, 3 870 m:

1) Martin Vehus Skjerve, Verdal OK, 29.05,

2) Kasper Bakken Ulseth, Nydalens SK, 29.38,

3) Hans Urset, IL BUL-Tromsø, 29.42,

4) Ole Gunnar Kleppa Madslien, Lillehammer OK, 29.54,

5) Eirik Frost, Alta OL, 30.12,

6) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 30.26.

H19-20, 4 270 m:

1) Mikkel Holt, Freidig, 30.52,

2) Halvor Tørnqvist Halden, Nydalens SK, 31.48,

3) Bendik Eliassen, Halden SK, 32.31,

4) Halvard Kornmo, Porsgrunn OL, 34.04,

5) Anders Vestøl, NTNUI, 35.34,

6) Clemens Sundby Øxnevad, NTNUI, 36.10