- Dette var skikkelig deilig, sa Audun Heimdal med et stort smil etter at han hadde utklasset konkurrentene på dagens NM-mellomdistanse i Kilebygda utenfor Porsgrunn.

NTNUI-løperen har ikke kunnet rettferdiggjøre seg selv tidligere i sesongen, men i dag var han i en klasse for seg, og vant med over 2 minutter ned til sølvvinner – Jon Aukrust Osmoen.

- Det har vært litt halvveis for meg hittil i sesongen, så jeg har gått til «back to basic» med teknikken. Og i dag var det full klaff.

Full klaff for Heimdal og ytterligere 6 NTNUI-løperen inn blant de 10 beste gir håp om ny suksess for studentklubben fra Trondheim under morgendagens stafett.

- Vi har hatt litt stang ut tidligere. Men i dag viser vi at dette er et terreng vi behersker, og da må vi gå for gullet i morgen, hilser karen som stakk av med nettopp den medaljen i herreklassen i dag.

Bronsemedaljen ble delt mellom Eirik Langedal Brevik – som vant gull på denne distansen for 2 år siden og landslagstrener Anders Nordberg. Denne duoen var nesten 3 minutter bak dagens mann; Audun Heimdal.

Dagens navn i dameklassen var Marie Olaussen. Etter en uke hvor Anne Margrethe Hausken Nordberg har løpt hjem 3 NM-gull, var løperen fra Fredrikstad SK i dag best i den krevende mellomdistansen som ble servert:

- Jeg har gjort et veldig bra løp, sa hun etter målgang.

- Jeg har bare en liten sving inn i 4. post, og det samme inn i 5. post. Men ellers var det veldig bra.

Marie Olaussen (Foto: Ivar Haugen, Norsk orientering)

Så bra at hun henviste Marianne Andersen til sølv og Andrine Benjaminsen til bronse.

Andersen – på sølvplass – var bare 12 sekunder bak Olaussen – som i dag tok sitt første NM-gull i seniorklassen:

- Jeg har trent bra den siste tiden, og da er det godt å få betalt.

KIlde: Norsk orientering

NM orientering

Resultater

D21 A-Finale, 4 730 m:

1) Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 36.07,

2) Marianne Andersen, Kristiansand OK, 36.19,

3) Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL, 36.56,

4) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 38.10,

5) Emma Arnesen, NTNUI, 38.12,

6) Marion Aebi, Tyrving IL, 38.22.



H21 A-Finale, 6 020 m:

1) Audun Heimdal, NTNUI, 36.51,

2) Jon Aukrust Osmoen, Nydalens SK, 38.57,

3) Anders Nordberg, Nydalens SK, 39.35,

3) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 39.35,

5) Jørgen Baklid, NTNUI, 40.37,

6) Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI, 40.38.