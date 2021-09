Ida Meli Narbuvoll med Mathilde Theisen på slep. (Foto: Samuel Hafsahl)

Fem års NM-pause

Med 33.08.42 var hun en halv runde foran nærmeste konkurrent Mathilde Theisen da 25 runder var unnagjort. OSI-løperen prøvde å henge seg på fra start og var den som fulgte Ren-Eng-favoritten lengst. Første 5000 m gikk på 16.30 etter en åpning på 32.55 skjema helt fra start. Ved 6000 m var det ikke noe hjelp å få i front og Ida fortsatte kjøret alene. Vinnertida er ny offisiell pers for den USA-bosatte lysluggen, selv om hun løp halvminuttet raskere i et testløp "over there" i fjor høst.

- Veldig moro å løpe mitt første NM på 5 år, fortalte en blid vinner til NRK etter målgang, som gikk for å vinne uten fokus på tid.



Ida Meli Narbuvoll i gull-steget. (Foto: Samuel Hafsahl)

"Korona-karriere" ga sølv

OSI-løpere Mathilde Theisen som har hatt et eventyrlig framgang i sin korte løpskarriere var den store store overraskelse på mila. Etter 5. plassen på fredagens 5000 m løp hun inn til sølv på den doble distanse og nok en solid forbedring ab persen til 33.50.18.

Ine Bakken foran Maria Sagnes Wågan også på resultatlista med 3. og 4. plass. (Foto: Samuel Hafsahl)

Pers på halve feltet

Ine Bakken (IL Gular) nærmet på slutten av løpet men måtte ta til takke med bronseplassen. En maratonssatsende Maria Sagnes Wågan (IK Tjalve) tok 4. plassen etter å ha bidratt i front i starten av løpet. Adele Norheim Henriksen (IL Gular) ble 5. jente med god avstand ned til de øvrige. Fire av de åtte som fullførte fikk notert nye PB, mens fire løpere bl.a. Vidars Runa Skrova Falch Tjalves Annie Bersagel, brøt løpet.



Fornøyde medaljevinnere (fra v. ) Mathilde Theisen, Ida Meli Narbuvoll og Ine Bakken. (Foto: Samuel Hafsahl)