Narve Gilje Nordås i front tidlig i løpet. (Foto: Samuel Hafsahl)



Det ble aldri noe lureløp på 10 000 m der det ble åpnet på 2.50 dvs. til et skjema til 28.20. Det begynte derfor tidlig å sprekke opp i det 26 mann store A-feltet og det var ti mann igjen i en tetgruppe da 3000 m ble passert på 8.28 min.



På formiddagen var det 29 startende i def ørste heatet der Rune Solli fra OSi vant på 30.53.05. Altså hele over 60 kvalifiserte og 55 startende løpere på 10000 m i NM understreker bredden i norsk langdistanseløping for tiden. 43 fullførte den lengste NM-distansen som avsluttet distanseløpene på Kristiansand Stadion.



Rune Solli, Oslostudentenes IK vant 30,43,05 og ble med det nr. 13 i NM. (Foto: Samuel Hafsahl)

Duo i tet





Sigurd Ruud Skjeseth (Ullensaker/Kisa IL) kan si meget godt fornøyd med to bronsemedaljer i NM på Kristiansand Stadion, banen hvor han også satte persen sin, 28.38.06, tidligere i sommer. (Foto: Samuel Hafsahl)



Narve Gilje Nordås (Sandnes IL) og Zerei Kbrom Mezngi (Spirit FIK) ség sakte men sikkert i fra med en trio bestående av Sigurd Ruud Skjeseth, Bjørnar Lillefosse og Magnus Tuv Myhre (DNF) i gruppe to. Halvveis viste klokka 14.07 da tittelforsvareren sa takk for følget og gjorde unna siste halvdel fem sekunder raskere enn første del. Spirit-løperen viste stor moral og avsluttet med en frisk sisterunde til ære for publikum.

Takknemlig vinner

- Jeg vil takke alle som har støtte meg, ja hele Norge, sa en rørende glad vinner som dermed står med tre NM-gull på distansen etter sine seire både i 2017 og 2020.

For Nordås endte det akkurat som i fjor med gull på spesialdistansen 5000 m og sølv på 10000 m.

- Det ble som fryktet når det ikke ble noe lureløp, sa dagens sølvmedaljør som innrømmet glatt at han telte ned rundene for å få avsluttet sesongen og ta to uker fri fra løping før blikket rettes mot neste sesong.



En ydmyk vinner takker publikum. (Foto: Samuel Hafsahl)



MS 10000 m

Plassering totalt

Også Marius Vedvik (IL Gular) fikk samme plassering (5) som på den halve distansen på fredag. (Foto: Samuel Hafsahl)Narve Gilje Norås passerer Lillehammer IF's Petter Johansen som sikret seg en meget sterk 6. plass i det gode selskapet. (Foto: Samuel Hafsahl)