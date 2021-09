- Jeg er veldig fornøyd, sa Anne Margrethe Hausken Nordberg etter å ha løpt Nydalens SK inn til andre NM-gull på rad i stafett for damer.

I Malvik i fjor var det andreoppstillingen som var best, men i Kilebygda i dag viste førstelaget, med Tone Bergerud Lye, Anna Ulvensøen og Anna Margrethe Hausken Nordberg, at de er landets beste lag:

- Jeg fikk et utrolig godt utgangspunkt av de andre jentene, og selv gjorde jeg også en bra etappe, fortsatte Hausken Nordberg.Veteranen ble sendt ut rett bak like bak ledende NTNUI, og var i teten fra første post på sisteetappe.

- Det er alltid utrolig artig å vinne sammen med laget.

Nevnte NTNUI, med Emma Arnesen, Ane Dyrkorn og Ida Lindkvist, festet grepet på stafetten fra start, og ledet – både ved første- og andre veksling. Men Hausken Nordberg ble altså for sterk for Lindkvist på sisteetappe:

- Jeg hadde ikke noe å stille opp med mot Anne Margrethe Hausken Nordberg i dag, men er godt fornøyd med min etappe, sa hun etter å ha sikret sølvet til studentklubben fra Trondheim.

Bronsen gikk også til Trondheim, og Byåsen IL, med Lene Berg Hanssen, Ragnhild Eide og Ingeborg Eide.

I herrestafetten var det også en duell ut på sisteetappe. Halden SK mot NTNUI. Vinneren fra torsdagens langdistanse, Magne Dæhli, mot vinneren fra lørdagens mellomdistanse, Audun Heimdal. Sistnevnte ble sendt ut steget foran – etter bunnsolid innledning av Jørgen Baklid og Eirik Langedal Breivik. Mens det var Niels Christian Hellerud og Olav Lundanes som sendte ut Magne Dæhli «på skuddhold.» Det var Heimdal som tok kommandoen, festet grepet og avgjorde til NTNUI sin fordel:

- Endelig, smilte han etter målgang.

Da siktet han til at NTNUI nå – omsider – etter mange forsøk klarte å rettferdiggjøre seg selv og løpe bra gjennom hele stafetten. Og sisteetappen til Heimdal var intet unntak:

- Jeg har løpt veldig bra. Like bra som i går.

Prestasjoner som altså ga betalt i to NM-gull på to dager.

- Beina var ikke bra nok i dag rett og slett, konstaterte Magne Dæhli etter å ha løpt Halden SK inn til sølv.

- Vi må være helt på topp - alle tre – for å vinne, utdypet Olav Lundanes.

Når det siste manglet, endte det med andre sølv på rad for laget fra grensebyen. Bronsen i dagens stafett gikk til Kristiansand OK, etter at Dag Blandkjenn vant et spurtoppgjør mot Jon Aukrust Osmoen – Nydalens SK. Dermed kunne trioen Brage Takle, Håvard Wedege og nevnte Dag Blandkjenn ta med seg NM-bronse i bagasjen til Sørlandshovedstaden.

KIlde: Norsk orientering

Resultater

D17:

1) Nydalens SK 1, 1.49.23,

2) NTNUI 1, 1.52.33,

3) Byåsen IL 1, 1.56.15,

4) NTNUI 2, 1.58.41,

5) Tyrving IL 1, 1.59.39,

6) Fossum IF 1, 1.59.44.

H17:

1) NTNUI 1, 2.05.44,

2) Halden SK 1, 2.07.25,

3) Kristiansand OK 1, 2.10.41,

4) Nydalens SK 1, 2.10.46,

5) Tyrving IL 1, 2.13.51,

6) Fredrikstad SK 1, 2.14.17.