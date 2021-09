For å gjøre arrangementet enkelt valgte arrangøren av Drammensmaraton å ha bare én distanse på programmet, og det ble løpt to runder i ei 5 km lang rundløype. Den gikk opp og ned langs elvebredden, stort sett på flate asfaltveier, men også med innslag av grus, treverk og brustein som underlag. Siden løypa kryssa elva to ganger på hver runde, ble det til sammen to mindre og to litt større motbakker – over de to bruene.

Feltet var i utgangspunktet delt opp i to like store grupper som starta med 10 minutts mellomrom. Men en ganske stor andel av de som var plassert i gruppe to, starta i pulje én slik at det nok var nærmere tre fjerdedeler som starta i det første feltet.

Det var også der de fleste av de raskeste løp, og først i mål var Ingjerd Meling og Martin Kristiansen. Ingjerd bomma så vidt på 40-minuttersgrensa og kom i mål på 40.03 etter å ha brukt 20.00 på første runde og 20.03 på den andre. Åse Klinkenberg hadde 4 sekunders forsprang på Ingjerd halvveis, men fikk det noe tyngre på andrerunden og kom i mål på 40.43 og andreplass. Astrid Moen ble nummer tre med 41.46.



Ingjerd Meling tok en klar seier i kvinneklassen, og mangla bare 4 sekunder på å komme seg under 40 minutter. (Foto: Alfred de Haas)



Herrevinner Martin Kristiansen kjørte en negativ spitt, og med 16.21 på førsterunden og 15.48 på andrerunden vant han greit på 32.09. Sebastian Conrad Håkansson hang med på førsterunden, men klarte ikke å øke like mye på andrerunden og ble nummer to med 32.37. Martin Finne sneik seg så vidt under 33 minutter og ble nummer tre med 32.59.



Martin Kristiansen passerer halvveis foran Sebastian Conrad Håkansson (71), Martin Finne (53) og Per Melander Often (45). (Foto: Alfred de Haas)



Det ble også oppnådd flere gode tider i de ulike aldersklassene, og på kvinnesida utmerka Kirsti Johnsen seg med å vinne klasse 65-69 år på 47.58. Nahome Tesfalem vant klasse 12-15 år på svært så gode 33.27. Jon Per Nygaard vant 50-årsklassen på 35.24, Håkon Høst leverte 40.21 i 65-årsklassen, Herbjørn Brennhovd 43.47 i 70-årsklassen og Inge Vinje 49.56 i 75-årsklassen. Visst er det mange som holder koken langt opp i åra!

Det gjør også arrangørene i Sturla som trass i restriksjoner fra myndighetene fikk til et fint arrangement til glede for mange. Det har de gjort i mange år, og for mannen som løp klart fortest i i startpulje to, Mats Høyset, var det akkurat 30 år siden forrige gang han stilte i Drammensmaraton. Da var han 17 år og løp halvmaraton, mens han nå som 47-åring fikk en fin gjennomkjøring på 10 km før Berlin Marathon om to uker.

– Jeg merka at jeg var litt treningstung i dag, men følelsen var likevel god og det ble ei bra økt der jeg løp alene hele veien, fortalte Mats som ble nummer tre i klasse 45-49 år med 38.48.



Mats Høyset fikk med seg både god maratontrening og en "heatseier" som den klart raskeste av løperne i pulje to. (Foto: privat)





Anna Korwaska var en av dem som jubla mest da to runder på 5 kilometer var unnagjort. (Foto: Alfred de Haas)



Etterpå vanka det både næring og premier til deltakerne i det som ble en mindre utgave av Drammensmaraton enn det vi har vært vant med. (Foto: Alfred de Haas)





Alle resultat



Bare 15 år gamle Nahome Tesfalem imponerte stort med å bli nummer sju totalt på sterke 33.27. (Foto: Alfred de Haas)



Kirsti Johnsen holdt mange yngre konkurrenter av begge kjønn bak seg da hun vant 65-69-årsklassen på 47.58. (Foto: Alfred de Haas)



Herbjørn Brennhovd har nettopp kommet løpt ned fra Bybrua og har klar kurs mot en klar seier i 70-årsklassen – på sterke 43.47. (Foto: Afred de Haas)





76 år gamle Inge Vinje imponerte stort med 49.59 på den ikke helt lette 10 kilometeren. (Foto: Alfred de Haas)