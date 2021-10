Det ble riktig folksomt ved Etne senter i Sunnhordland lørdag 23. september med mange aktiviteter. Blant disse var Bondespretten, et 8,2 km langt og tøft terrengløp for de voksne og to kortere løyper for barna. 140 barn løp 400 m og 600 m mens 30 voksne løp den lange turløypa gjennom Trommedalen.



Regjeringa hadde dagen før varslet at koronatiltaka ble opphevd denne lørdagen, og det ble en stor folkefest med trolig over 1000 mennesker innom markedet.



Terrengløpet ble annonsert bare 14 dager i forveien og kolliderte med mange andre løp i distriktet samme dag, blant annet multisportarrangementet Heiso Reis i kommunen og Sunnhordland Mararton. Arrangøren var derfor godt fornøyd med 30 deltakere i debutløpet. Bondespretten vil trolig bli et fast innslag i Bondemarkedet i årene som kommer.



Løypa var av det tøffe slaget og startet med en 215 høydemeters stigning opp fra fra Etne senter. På toppen ble det notert mellomtid kalt "Traktorsprinten".





Tvekamp: Det var mange aktiviteter på Bondemarkedet. Her er det utholdenhet som testes hvor presten til stilte opp på et lag som utfordret brannvesenet.



Bondespretten, Etne 25. september 2021 8,1 km terrengløp Sluttid "Traktor-sprinten" -

mellomtid etter ca. 2 km Kvinner: 1. Guro Næs 44.48 15.59 2. Stine Østbø 46.20 15.50 3. Linda Austdal 46.39 15.46 4. Mari Arnestad 48.35 16.13 5. Kristine Vik Ekornrud 52.20 17.40 6. Linda Bjelland Skjold 54.25 17.49 7. Anne Elisabet Skjold 61.32 22.00 8. Monica Hundseid 69.56 23.00 8. Silje Bakkedal 69.56 23.00 8. Kristina Hundseid 69.56 23.00 11. Daina Kalna 79.23 Menn: 1. Tom Erik Karlsen 33.06 11.20 2. Johannes Heien 33.59 11.47 3. Nils Haktor Bua 36.53 12.34 4. Bjørn Heggen 38.16 13.05 5. Åge Michael Gjellestad 41.25 14.18 6. Espen Nordtveit 41.48 14.39 7. Finn Isaksen 43.54 12.13 8. Karl Erik Handeland 44.29 14.35 9. Torbjørn Sævareid 44.50 15.59 10. Ole Eirik Mæland 45.30 16.19 11. Eirik Haugen 47.17 15.56 12. Jostein Flatnes 47.44 15.59 13. Rune Svendsen 48.43 16.41 14. Magne Heien 50.42 17.10 15. Roar Skårdal 51.27 19.44 16. Sigve Sæbø 57.06 17.09 17. Harald Måge 57.15 19.57 18. Jan Reidar Berge 57.25 22.22 19. Gisle Sellevold 83.52 24.03 Funksjonærløp: Magne Berge 46.49 14.48 Kjetil Bjørgen 47.38 15.39



Snart klart til start: Gisle Sellevold fra Etne Event informerer løperne om hva som venter dem langs løypa.