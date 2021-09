Etter sommerpausen i Platou Fjellkarusell var det ikke like mange som stilte til start i løypen over Landåsfjellet som i det forrige løpet over Hausdalshorga, der det var over 100 deltakere. Denne gangen var det 32 deltakere som fullførte runden fra Nordre Nattlandsfjellet langs kammen over Låndåsfjellet og rundt Nubbevannet. Løpet gikk 9. september.

Den raskeste mannen i denne løypen ble Tor Johan Nedreberg Askeland, foran Mark Purkis og Lars Sæterlid Hella, alle fra Varegg.

Første kvinne i mål ble Charlotte Watson, etterfulgt av Ronya Solberg og Caroline Christie.

Neste løp blir det siste i sesongens Fjellkarusell, og det blir da et nattløp: "Blåmanen, by night", den 5. oktober.



Starten har gått på Nordre Nattlandsfjellet. (Foto: Tom Roger Johansen)





Tor Johan Nedreberg Askeland blir førstemann over målstreken. (Foto: Tom Roger Johansen)



Charlotte Watson blir beste kvinne. (Foto: Tom Roger Johansen)



Ronya Solberg. (Foto: Tom Roger Johansen)



Premiepallen med de tre beste kvinnene: Caroline Christie, Charlotte Watson og Ronya Solberg. (Foto: Tom Roger Johansen)

Resultater kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 956 Charlotte Watson BERGEN K23-34 30:09 2 881 Ronya Solberg BERGEN K23-34 31:16 3 882 Caroline Christie Fjellgeitene K40-44 31:29 4 896 Kristine Fjellanger Varegg K23-34 32:27 5 878 Freidis Sannem PARADIS K40-44 35:43 6 898 Trine Hysing-Dahl Fjellgeitene K35-39 36:03 7 892 Kimberley Joanne Hatfield HSI K40-44 36:14 8 910 Gunn-Therese Sørland Fjellgeitene K40-44 36:57 9 914 Hanne Liland Varegg / Fjellgeitene K50-54 37:16 10 995 Brith Line Øverland NESTTUN K55-59 38:08 11 634 Patricia Viviana A. Flataker Fjellgeitene/ Melkesyre/ Opptur K35-39 40:43 12 879 Kirsti Midttømme BERGEN K55-59 41:36 13 692 Judith Van Der Laan Varegg/Fjellgeitene K45-49 41:40 14 954 Lisbeth Fauskanger Løp Sammen Askøy Ask Friidrett K50-54 42:57 15 883 Anniken Grieg BERGEN K23-34 44:35 16 947 Juni Maria Jebsen Lynngård BERGEN K23-34 47:03 17 847 Solgunn Knardal OLSVIK K45-49 49:19





Premiepallen med de tre beste menn: Mark Purkis, Tor Johan Nedreberg Askeland og Lars Sæterlid Hella. (Foto: Tom Roger Johansen)

Resultater menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 999 Tor Johan Nedreberg Askeland Varegg M23-34 25:04 2 911 Mark Purkis Varegg M23-34 25:50 3 876 Lars Sæterlid Hella Varegg M20-22 25:58 4 917 Ørjan Nilsen Ørjan Nilsen / Fjellgeitene M40-44 26:28 5 953 Anders Runningen Tietoevry M23-34 26:48 6 885 Mads Slåke BERGEN M23-34 28:13 7 900 Kurt Brekke Varegg / Fjellgeitene M50-54 28:25 8 997 Håkon Tufteland BSI Friluft M23-34 29:32 9 890 Pål Thomassen Varegg - Fjellgeitene M45-49 29:59 10 884 Niklas Profors BERGEN M23-34 30:03 11 897 Julian Schlicht BSI Friluft M23-34 30:08 12 899 Jon Brunvoll Team Flopp / Fjellgeitene / Varegg M45-49 30:16 13 875 Bjart Are Hellen Fjellgeitene M50-54 31:00 14 880 Petter Wilhelmsen Team Bjorøy M35-39 31:22 14 874 Knut-Frode Dagestad Meteorologisk Institutt M45-49 31:22