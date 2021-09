Fra starten for eliteklassen i årets Birkebeinerløp med Magnus Torp Antonsen i mørk singlet midt i bildet. (Foto: Rolf Bakken)



Magnus Torp Antonsen hadde fått sitt meget sterke Birkebeinerløp ut av beina og "elga" gjennom den snaut 4 km lange løypa på 13:06. Strandbygda-løperen ble 9. mann på Lillehammer en uke tidligere på 1:16:07, bare to minutter fra en plass på pallen, og Østlendingens nyhetsredaktør kan trygt sies å være i sitt livs form i en alder av 30 år. Hans sterkeste utfordrer i mange av løpene i Kondis' regi i Elverum, Tore Kristen Stafset, ble slått med et halvt minutt. Ren-Eng-kollega David Rieger fulgte 6 sekunder bak.

Over denne hengebrua måtte farten kraftige ned selv for de raskeste i "Æljen". (Foto: Rolf Bakken)

Sterke birkebeinere

De tre beste herrene var i en klasse for seg, og det var trebarnsmora, Lene Nylund som med 14:59 hadde klart 4. beste tid totalt to minutter foran nest beste kvinne, Kaja Borg. Nylund gjorde som Torp Antonsen et rått Birkebeinerløp der hun ble nr. 13 totalt og nr. 2 i klasse K 35-39 år med 1:31:48. Nå lurer vi på om løping med barnevogn er hemmeligheten bak den gode løpeformen så raskt etter siste fødsel!



Der er mange som tar rundene merket med Kondis-skilt og -bånd i Elverum i høst. (Foto: Rolf Bakken)

Jenter + Stravaløp = sant

Det var god kjønnsbalanse med 42 kvinner og 52 menn i "Æljen" som gikk på flate stier og skogsbilveg på begge sider av elva Terningåa med en spennende passering av en gyngende hengebru midtvegs.



Underlaget og kuperingen i "Æljen" innbyr til stor fart. (Foto: Rolf Bakken)



Inneværende uke er det "Haren" som skal til pers i Kondis-høstjakta et løp på knappe 2,5 km før det blir muligheter å gjøre nye forsøk i alle tre løypene i uke 38.



De beste i Kondis-høstjakta 2 - Æljen uke 36: Kvinner (42 deltakere): Plass Navn Dato Min/km Tid 1 Lene Nylund Sep 9, 2021 3:52/km 14:59 2 Kaja Borg Sep 9, 2021 4:22/km 16:58 3 Monica Helen Omsted Sep 7, 2021 4:30/km 17:28 4 Line Bredalslien Sep 12, 2021 4:33/km 17:39 5 Vilde Kvale Sep 11, 2021 4:41/km 18:11 6 Marit Halvorsen Sep 10, 2021 4:42/km 18:14 7 Helene Berger Sep 10, 2021 4:43/km 18:17 8 Tonje Andersen Sep 12, 2021 4:45/km 18:25 9 Elisabeth Westby Sep 10, 2021 4:52/km 18:54 10 Tonje Nordengen Sep 11, 2021 4:53/km 18:58 11 Anna Brynja Smaradottir Sep 7, 2021 4:59/km 19:20 12 Marianne Kristiansen Sep 8, 2021 5:06/km 19:45 13 Sissel Saucedo Sep 12, 2021 5:06/km 19:45 14 Dora D.Thalberg Sep 8, 2021 5:09/km 19:59 15 Berit Schulstad Sep 7, 2021 5:11/km 20:06 16 Ane Kveseth Sep 9, 2021 5:11/km 20:06 17 Kristin Sigstad Berge Sep 7, 2021 5:12/km 20:12 18 Lisbeth Traaseth Sep 7, 2021 5:13/km 20:14 19 Marianne Harviken Sep 12, 2021 5:17/km 20:29 20 Jorun Slettli Sep 11, 2021 5:18/km 20:34 Menn (52 deltakere): 1 Magnus Torp Antonsen Sep 12, 2021 3:23/km 13:06 2 Tore Kristen Stafset Sep 11, 2021 3:30/km 13:36 3 David Rieger Sep 12, 2021 3:31/km 13:40 4 Øyvind Borg Sep 9, 2021 3:58/km 15:25 5 Amund Sigstad Sep 7, 2021 4:00/km 15:29 6 Christoffer Hvammen Sep 7, 2021 4:00/km 15:31 7 Steffen Johansen Sep 10, 2021 4:04/km 15:45 8 Vegard Jørstad Sep 11, 2021 4:05/km 15:50 9 Magnus Engehaugen Sep 11, 2021 4:09/km 16:04 10 Simen Sanderlien Sep 12, 2021 4:12/km 16:18 11 Lucas Berge Sep 7, 2021 4:13/km 16:21 12 Martin Sagen Sep 12, 2021 4:13/km 16:21 13 Ralph Fosse Sep 7, 2021 4:13/km 16:23 13 Jørgen Stensløkken Sep 10, 2021 4:14/km 16:25 13 Peder Hagen Sep 8, 2021 4:14/km 16:25 16 Bjørn-Tore Gulbrandsen Sep 10, 2021 4:16/km 16:33 17 Ivan Fossbakk Sep 7, 2021 4:16/km 16:34 18 Anders Nordhagen Rotneberg Sep 12, 2021 4:17/km 16:35 19 Steffen Magnor Sep 12, 2021 4:19/km 16:46 20 Fredrik Thompson Sep 12, 2021 4:22/km 16:56

Alle resultater:

