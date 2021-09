(Tekst og foto: Stein Arne Negård)



Lav kveldssol.



Terrengtypen varierte mellom gammel granskog og åpen furuskog med innslag av åpne områder, myrer og små kupering. Grensene mellom myrer, åpne områder og hvite på kartet kunne være diffust i enkelte områder. Det var mange skiløyper i området og disse var markert med gule traséer på kartet. Skiløypene var tydelig i terrenget, brede traseer på 10-15 meter.

Dette var et kjent område for mange, her har det blitt arrangert mange o-løp, skirenn og turrenn, men også denne gangen ble det litt bommet ved å følge feil løypetrasé eller feil myr. Selv om orienteringen gikk fint og postene ble funnet uten problemer, kunne det være litt problemer å se på enkelte strekk i løypa på grunn av lav kveldssol. Når man hadde sola i ryggen var det betydelig bedre.

Løypene denne gangen var fra 1,4 km med 7 poster til den lengste på 5,1 km med 15 poster fordelt på damer- og herreklasser. Hvem som var raskest denne gangen på de forskjellige løypene? Se oversikten under!

Siste bedrift o-løp går kommende tirsdag 21.09 fra Gåsbu Langrennsenter med start fra kl 17.00.

De beste pr. løype i bedrift o-løp, Budor skistadion 14.09.2021:

D 1,5 1,4 KM

Plass Navn Klubb Tid Etter Km-tid

1 Unni Fladsrud Vold Moelven 30:34 21:50

2 Irene Øien Sparebank 1 Østlandet 32:52 02:18 23:28

3 Eva Stensby Løten kommune BIL 35:28 04:54 25:20

D 2,5 2,4 KM

1 Sidsel Storihle Geno 29:16 12:11

2 Bente Tangen Wikstrøm Geno 34:42 05:26 14:27

3 Anne Karin Elisenberg Stange kommune 34:59 05:43 14:34

D 3,5 3,2 KM

1 Kjersti Narum OL Vallset/Stange 34:14 10:41

2 May Kristin Tangen Ringsaker OK 34:53 00:39 10:54

3 Eirin Lodgaard Sintef Raufoss 36:37 02:23 11:26

D 4,5 4,4 KM

1 Mari Norstad Opsahl Headit 46:31 10:34

2 Unn Mette Klopbakken Gjøvik Kommune 48:14 01:43 10:57

3 Wenche Bjørnstad Geno 50:18 03:47 11:25

H 1,5 1,4 KM

1 Jan Erik Johansen Hamar Post BIL 20:27 14:36

2 Tore Stenseth Mjøs Retail 22:12 01:45 15:51

3 Knut Røhrsveen Arve Hagen BIL 24:35 04:08 17:33

H 2,5 2,5 KM

1 Per Vold Moelven 29:49 11:55

2 Ola Molstad Vegvesenet 31:36 01:47 12:38

3 Magne Smeland Vegvesenet 33:18 03:29 13:19

H 3,5 3,6 KM

1 Terje Tangen Ringsaker OK 32:47 09:06

2 Tom S Helgesen Hamar Post BIL 35:17 02:30 09:48

3 Ole Hans Øie LMF 36:47 04:00 10:13

H 4,5 4,4 KM

1 Terje Wikstrøm Geno 42:25 09:38

2 Svein Godager Løten O-Lag 43:50 01:25 09:57

3 Ole Petter Saxrud EAB Engineering 45:49 03:24 10:24

H 5,5 5,1 KM

1 Sigurd Dæhli Løten kommune BIL 40:46 07:59

2 Tore Borchgrevink Alu Hamar Katedralskole 44:42 03:56 08:45

45:25 04:39 08:54



Løpere klare til start, ser mål nede på stadion.





Wenche Bjørnstad klar til start.





Edvind Elisenberg studerer kartet.





Trond Feiring ut fra start.





Torleif Finstad og Bodil Wiik ut fra start i motsol.





Sigurd Dæhli prøver å skjerme litt for sola med hånda ut fra start.





Lav kveldssol gjorde det vanskelig å se.





Ole Christian Bang studerer kartet etter målgang.





Inger K. Brøndbo mot mål.





Terje Wikstrøm mot mål.

3 Frode Ødegårdstuen ASKO 45:25 04:39 08:54