En av dem som stiller på startstreken i Torvikbukt 6 topper er Anders Kjærevik fra BFG Bergen Løpeklubb. I forrige helgs NM Terrengultra i Molde kvalifiserte han seg til VM i terrengultra som skal arrangeres i februar 2022 i Thailand.

Kondis har tidligere presentert Anders Kjærevik og hans trening frem mot Torvikbukt 6 topper.

Pressemelding fra arrangøren av Torvikbukt 6 topper:

Nordmøre/ Gjemnes/ Torvikbukt

Torvikbukt Idrettslag inviterer til Torvikbukt 6 topper lørdag 18.september 2021.

Sterkt startfelt

VM klare Anders Kjærevik fra Bergen stiller på startstreken i den 18.utgaven av Torvikbukt 6 topper, og han er klar til å utfordre løyperekorden til Ola Hovdenak fra 2011 på tiden 2t:31min:4sek.

Kjærevik deltok i NM terrengultra i Molde forrige helg, og der tok han NM-sølv etter et sterkt løp i den gjørmete 50km lange løypa. Anders bor på Nordmøre hele uka og forbereder seg med å bli bedre kjent med løypa og forholdene i Torvikbukt før løpet. Anders var her i fjor også, da vant han på tiden 2 timer og 34 minutter.

– Jeg har gledet meg til å komme tilbake og teste meg i den knallharde teknisk krevende løypa i Torvikbukt, sier Kjærevik. Veldig hyggelige folk og utrolig flott natur sier den blide Bergenseren.

Vi får også et gledelig gjensyn med Johanna Åström fra Sverige som er helt i verdenstoppen i Skyrunning. Johanna deltok for første gang i den gjeveste «World Skyrunning Series» for 2 år siden hvor hun tok flere førsteplasser og sterke løyperekorder. Johanna ble omtalt som «The new skyrunning star». Forrige helg vant hun «normaldistansen» under Molde 7 topper. Det ryktes også om at Emilie Forsberg og verdensener i fjelløping Kilian Jornet har huket av Torvikbukt 6 topper på kalenderen sin, men det er i skrivende stund ikke bekreftet 100% om de kommer.

Lokale løpere

Vil trekke frem junioren Erik Kårvatn fra Todalen som tidligere i år har hatt mange knallsterke plasseringer i VM og seier på Kårvatn Skyrace, han kommer til Torvikbukt på lørdag. Det samme gjør vinneren av Freikollen Opp, Jan Roger Hagen fra Straumsnes. Begge har sterke tider på Torvikbukt 6 topper fra tidligere år.

Løyperekordene i Torvikbukt 6 topper ble satt i 2011 av Ola Hovdenak på den utrolige tiden 2 timer og 31 minutter. Beste dame er Anita Iversen Lilleskare fra Bergen på meget sterke 2 timer og 49 minutter i 2020.

Norges hardeste halvmaraton

Det blir to fellesstarter hvor alle 6 toppene skal bestiges på raskest mulig tid, 1900 høydemeter og 21,8km langt kan betegnes som en real styrkeprøve.

Det sies at Torvikbukt 6 topper er Norges desidert hardeste halvmaraton, det bekrefter rekordholder Ola Hovdenak som har en knallsterk løyperekord fra 2011.

Turklasse

I turklassen går man så mange topper man vil, og her er det ingen tidtaking. Dette skal passe for alle, både barn, barnefamilier og eldre som er glad i naturen. Alle får en flott deltakermedalje og pannebånd.

Tre klasser:

1.Turklasse, registrering ved oppmøte i Gjemneshallen mellom kl 08 – 12.

2.Mosjon, fellesstart kl 10 (Påmelding)

3.Aktiv, fellesstart kl 11 (Påmelding)

Krav i Mosjon og Aktiv

-> Sekk eller lignende.

-> Vindtett jakke.

-> Bukse.

-> Hodeplagg (buff/lue).

-> Mat og Drikkestasjon i Torvikdalen etter ca 10km: Maxim sportsdrikk, vann, banan og mellombar

-> Mat og Drikkestasjon på Reinsfjellet etter ca 15km: Maxim sportsdrikk, vann, banan og mellombar



Påmelding mosjon og aktiv på tid lørdag 12.sept:

Anders Kjærevik vant Torvikbukt 6 topper i fjor. (Foto Daniel Kvalvik)

Johanna Åström. (Foto Stian Drogseth)