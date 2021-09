Mange set personlege bestetider, og årsbeste i den godt og vel 10,5 km lange traseen langs Gloppefjorden, som blir sprunge tur/retur. Løypa er kontrollmålt av Kondis/NFIF sin løypekontrollør Ivar Sandø, høgdeskilnaden er på minimale 18 meter, og første helga i oktober plar alltid vere ei godvershelg!



I fjor var det deltakarrekord med 180 løparar, som starta puljevis, etter strengt coronareglement. I år er startreglane litt mindre rigide, kanskje kan det vere håp om full gjenopning av landet når vi rundar månadsskiftet, og at vi dermed får eit samla startfelt.



Fjellhug/Vereide IL ønskjer løparar frå heile landet velkomne! I 2022 skal dei arrangere NM halvmaraton i same løypa, så det kan vere eit godt høve å prøve ut traseen i år!



Påmeldingsfristen er 22. september.



Påmelding her



Meir info om arrangementet



Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957