Nydalens Skiklub tradisjonelle natt orienterings cup startet opp tidlig denne sesongen med et ekstra løp, eller prolog. Da natt NM arrangeres i Lillomarka om halvannen uke, tro arrangørstaben i Nydalen til med et ekstra løp, som god oppkjøring til NM. Kveldens løypelegger Jon Aukrust Osmoen leverte krevende løyper i et noen røft terreng med en del stein og kvist og kvast. For de som ønsket litt ekstra trening var det en ekstra løype denne kvelden, Legendar lang på 6,2 km. De øvrige løypene var på 3,4-3,7 km, mens rekruttene løp 2 km.

Neste uke er det klart for første av de tre ordinære innledende løpene, som danner grunnlaget for jaktstarten. Neste løp arrangeres fra Hønefoten i Maridalen.

Resultater

A - Legendar, 3 730 m:

1) Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK, 29.10,

2) Einar Melsom, Helsingin Suunistajat, 30.44,

3) Håkon Raadal Bjørlo, NTNUI, 30.59,

4) Anders Haugskott, OL Trollelg, 31.28,

5) Martin Vister, Tyrving IL, 31.31,

6) Morten Jarvis Westergård, Tyrving IL, 32.20.

B - Ola, 3 730 m:

1) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 35.34,

2) Christoffer Ånensen, Oppsal Orientering, 37.06,

3) Simen Eid Nielsen, Nydalens SK, 38.12,

4) Trond Kortner, Østmarka OK, 39.24,

5) Dag Aalvik, Nydalens SK, 40.16,

6) Lars-Christian Unger, Nydalens SK, 40.40.

C - Lokal, 3 400 m:

1) Alexander Smidt Olsen, Nydalens SK, 36.17,

2) Ole Kjell Langmyren, Lillomarka OL, 36.19,

3) Torstein Hole, Nydalens SK, 37.26,

4) Helene Scheele, Nydalens SK, 38.08,

5) Rune Scheele, Nydalens SK, 38.25,

6) Jon Iver Bakken, Nydalens SK, 39.15.

K - Kari, 3 730 m:

1) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 38.23,

2) Oda Scheele, Nydalens SK, 39.49,

3) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 42.34,

4) Eira Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 42.36,

5) Tone Bergerud Lye, Nydalens SK, 44.30,

6) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 46.35.

AL - Legendar Lang, 6 260 m:

1) Rasmus Rørholt Theisen, Nydalens SK, 54.20,

2) Isak Bergset, Frol IL, 54.57,

3) Alan Cherry, Nydalens SK, 58.06,

4) Simen Aamodt, Nydalens SK, 1.03.45,

5) Brynjar Bakken Aarskog, Nydalens SK, 1.17.25

R - Rekrutt, 2 020 m:

1) Helle S. Boldingh Debernard, Nydalens SK, 23.59,

1) Christian Berge Gjellestad, Nydalens SK, 23.59,

3) Håkon Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 26.19,

4) Boiana Iordanova, Nydalens SK, 30.44,

5) Inka Marte Boldingh Debernard, Nydalens SK, 31.25,

6) Stian Lillegård, Lillomarka OL, 31.50.

.