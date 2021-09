- Jeg har løpt veldig bra, med gode veivalg og bare litt nøing inn i noen poster på slutten, sa Audun Heimdal etter seier på dagens mellomdistanse under Norgescupen i Bymarka i Trondheim.

To seire forrige helg – med NM-gull på både mellomdistanse og i stafett og to nye seire – så langt – denne helgen, med sprintseier på Flatåsen i går og klar seier på dagens mellomdistanse gjør Heimdal til «høstens navn» i Norsk Orientering. Og i morgen – på jaktstarten – er det han Erik Langedal Breivik og Emil Granqvist – klubbkameratene i NTNUI – som ble nummer 2 og 3 i dag, må jakte på.

I dameklassen er det Anna Ulvensøen som går først ut på morgendagens jaktstart, etter seier i dag:

- Formen er god, og i dag har jeg gjort et bra løp, smilte løperen fra Nydalens SK etter målgang.

- Det var tilnærmet feilfritt.

God form og feilfri orientering er suksessoppskrift god som noen, og i dag holdt det til å henvise Ida Lindkvist og Ingrid Lundanes til henholdsvis 2.- og 3. plass for Ulvensøen som for første gang fikk stå alene på toppen av pallen etter et Norgescupløp:

- Jeg delte seieren med Catherine Taylor på mellomdistansen etter NM-ultralang i fjor.

Men i dag var altså jenta som ble nummer 2 på sprinten i går best.

Så gjenstår det å se om hun klarer å holde unna for forfølgerne når hu går først ut på jaktstarten i morgen.

KIlde: Norsk orientering

D 21- 3 980 m

❘1 Anna Ulvensøen❘ Nydalens SK❘ 30:19 ❘1❘

❘2 Ida Lindkvist❘ NTNUI❘ 31:06 ❘2❘

❘3 Ingrid Lundanes❘ NTNUI❘ 32:13 ❘3❘

❘4 Ragnhild Eide❘ Byåsen IL❘ 32:48 ❘4❘

❘5 Anu Tuomisto❘ NTNUI❘ 32:57 ❘5❘

❘6 Ane Dyrkorn❘ NTNUI❘ 33:01 ❘6❘



H21 - 5 040 m

❘1 Audun Heimdal❘ NTNUI❘ 27:53 ❘1❘

❘2 Eirik Langedal Breivik❘ NTNUI❘ 29:16 ❘2❘

❘3 Emil Granqvist❘ NTNUI❘ 29:44 ❘3❘

❘4 Mats Eidsmo❘ Freidig❘ 30:09 ❘4❘

❘5 Hans Petter Mathisen❘ NTNUI❘ 30:18 ❘5❘

❘6 Jørgen Baklid❘ NTNUI❘ 30:21 ❘6❘



Alle resultater