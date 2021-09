D 17-18, 3 510 m:

1) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 27.21,

2) Pia Young Vik, Nydalens SK, 28.26,

3) Alva Marika Niklasson, Nydalens SK, 28.32,

4) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 28.39,

5) Une Holtermann, Porsgrunn OL, 29.10,

6) Mathea Spets Storhov, Freidig, 31.04.

D 19-20, 3 650 m:

1) Jenny Baklid, NTNUI, 29.18,

2) Oda Scheele, Nydalens SK, 29.26,

3) Karen Hoel Jomaas, Fossum IF, 31.02,

4) Janne Tjørhom Aasheim, Nydalens SK, 31.40,

5) Sara Nystrøm Olsen, Stavanger Orienteringsklubb, 32.32,

6) Tina Kalleson, Oppsal Orientering, 33.09.

H 17-18, 3 720 m:

1) Brage Takle, Kristiansand OK, 24.00,

2) Sander Tonjer Fingarsen, Elverum OK, 25.13,

3) Martin Vehus Skjerve, Verdal OK, 25.40,

4) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 26.16,

5) Halvor Løken, Kongsberg OL, 26.32,

6) Tobias Mathisen, Porsgrunn OL, 26.34.

H 19-20, 3 910 m:

1) Tobias Alstad, Frol IL, 26.19,

2) Anders Vestøl, NTNUI, 26.42,

3) Isak Jonsson, Nydalens SK, 26.58,

4) Lars Young Vik, Nydalens SK, 27.11,

5) Mikkel Holt, Freidig, 27.18,

6) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 27.44.



Alle resultater