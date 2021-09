Senay Fissehatsion fra Ullensaker/Kisa gikk til topps i herreklassen på "10 for Grete" under lørdagens BMW Oslo Maraton. Han gjorde unna 10 km på tiden 29:44.



– Jeg er veldig fornøyd med tiden. God økt, sa vinneren etter målpassering.



På andreplass i mål kom skiløper Anders Nøstdahl Gløersen fra Rustad IL på tiden 31:25. Nummer tre ble Ulrik Lolland fra Rygge IL på 31:30.



I kvinneklassen ble det seier til Astrid Brathaug Sørset fra Tyrving. Hun kom inn til 34:56. Nummer to i kvinneklassen ble Sylvia Nordskar, Oslostudentenes IK på 35:10. Julie Brox fra Fredrikstad tok 3. plassen på 35:36.



Det kan også nevnes at tidligere mellomdistanseløper og OL-deltaker Ingvill Måkestad Bovim løp på 40:02 og kom på 10. plass totalt i kvinneklassen.



Kondis kommer tilbake med mer fra 10 km på et senere tidspunkt.



De 20 beste menn totalt på 10 km

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind 1 10597 Senay Fissehatsion NOR Ullensaker/Kisa IL Friidrett M24-34 0:29:44 2 10251 Anders Nøstdahl Gløersen NOR Rustad IL M35-39 0:31:25 + 1:41 3 10538 Ulrik Lolland NOR Rygge IL M24-34 0:31:30 + 1:46 4 10491 Fredrik Sætran NOR Oslostudentenes IK - Friidrett M24-34 0:31:32 + 1:48 5 10205 Kristian Ulriksen NOR Ros IL M35-39 0:31:38 + 1:54 6 10164 Alf Ànte Tornensis NOR M18-21 0:32:11 + 2:28 7 10117 Nikolai Harris NOR Arctic Sec M24-34 0:32:24 + 2:40 8 10130 Håvard Tømmerdal NOR Multiconsult BIL M24-34 0:32:32 + 2:48 9 10185 Kim-Roger Trøite NOR Hind IK M24-34 0:32:35 + 2:51 10 10515 Per Melander Often NOR Ren-Eng FIK M24-34 0:32:44 + 3:01 11 10125 Martin Wetlesen Vedeld NOR Ås IL M35-39 0:32:50 + 3:06 12 10522 Martin Galleberg NOR Salomon M24-34 0:32:58 + 3:14 13 10173 Roberts Glazers LAT Sports Club ASAIS M16-17 0:32:59 + 3:16 14 10554 Henning Mæhle NOR Vidar Sportsklubben M24-34 0:33:03 + 3:19 15 10282 Truls Grøstad NOR BDO Lillestrøm M24-34 0:33:13 + 3:29 16 20594 Sondre Fylling NOR Oslostudentenes IK - Friidrett M24-34 0:33:16 + 3:32 17 10349 Hallgeir Aspli NOR Frol IL M24-34 0:33:20 + 3:36 18 10545 Runar Hermo NOR Skanska Industrial Solutions M24-34 0:33:31 + 3:47 19 10049 Gabriel Ingebretsen NOR Kristiansand Løpeklubb M24-34 0:33:33 + 3:49 20 10247 Robert Bue NOR Marnardal IL M24-34 0:33:38 + 3:54



De 20 beste kvinner totalt på 10 km

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind 1 10566 Astrid Brathaug Sørset NOR Tyrving IL K24-34 0:34:56 2 10297 Sylvia Nordskar NOR Oslostudentenes IK - Friidrett K24-34 0:35:10 + 14 3 10330 Julie M Haabeth Brox NOR Fredrikstad IF K24-34 0:35:36 + 40 4 10452 Maria Wiig NOR Stavanger Friidrettsklubb K22-23 0:37:32 + 2:36 5 10118 Cecilie Høgset NOR Røa IL K24-34 0:37:54 + 2:59 6 10462 Silje Hansen NOR FRISTELSEN Bakeri og Konditori AS K35-39 0:37:54 + 2:59 7 10350 Vilde Antonsen NOR K24-34 0:38:15 + 3:19 8 10286 Cecilie Næss Lutro NOR K24-34 0:38:40 + 3:45 9 10076 Julie Meinicke NOR Jutul IL K18-21 0:38:42 + 3:47 10 11366 Kaja Sommerfeldt Skeid NOR Team Right To Play/KPMG Puls K24-34 0:38:53 + 3:58 11 10584 Eddy Monsøy NOR K45-49 0:39:08 + 4:12 12 10224 Anja Tryti NOR Asker Sk Friidrett K24-34 0:39:11 + 4:16 13 10305 Hilde Aders NOR Kvæfjord IL K24-34 0:39:15 + 4:19 14 10486 Pernille Ski Torp NOR Ottestad IL K24-34 0:39:28 + 4:33 15 10508 Emma Sofie Blaauw NOR Sem IF K18-21 0:39:30 + 4:35 16 10166 Hanne Egereide NOR TWR Lundmarks K24-34 0:39:47 + 4:52 17 10544 Linn Agdestein NOR Deloitte K40-44 0:39:48 + 4:53 18 10322 Kara Meunier USA K24-34 0:39:51 + 4:56 19 10591 Ingvill Bovim NOR REMA 1000 Team Ingvill K40-44 0:40:02 + 5:06 20 11176 Mette Flatland Viervoll NOR Team Ingvill K24-34 0:40:02 + 5:07



Alle resultat