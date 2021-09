Trond Mohn Games har etter hvert etablert seg som det nest største elitestevnet i Norge etter Bislett Games, og etter en avlysning i fjor var det nå tilbake. Stevnet startet som en hyllest til Trond Mohn på hans 75-årsdag i 2018, for å vise at idretten setter stor pris på hans mange og store pengegaver til idretten.

Og det var også i år mange gode utøvere som hadde funnet veien til Fana Stadion, og det ble gjort flere gode prestasjoner, blant annet en norgesrekord og to nesten-norgesrekorder.

Norgesrekorden var det Karsten Warholm som leverte. På 300 meter løp han inn på 32,49, som er en forbedring av hans egen tre år gamle rekord med tre tiendeler.

Og Hedda Hynne var bare åtte hundredels sekund unna sin egen norgesrekord på 600 meter. Dessuten var Elisabeth Slettum kun syv hundredels sekund fra å ta norgesrekorden på 300 meter fra Line Kloster, som hun løp i samløp med.

3000 meter

På herrenes 3000 meter var det nederlandske Yorben Ritter som stilte med den beste persen på distansen, 7,51 har han løpt tidligere denne sesongen. Marius Vedvik var opprinnelig på startlisten, men han valgte heller å løpe halvmaraton i Oslo. Det manglet også noen andre sterke navn på startstreken.

Fredrik Sandvik hadde fått harejobben. Bjørnar Lillefosse følger på.

Fredrik Sandvik var satt opp som hare og han satte ut på en fart som kunne gjøre det mulig å komme seg under 8 minutter. I tillegg til nederlenderen var Tom Erling Kårbø og Bjørnar Lillefosse de eneste som klarte å holde følge med tempoet til Fredrik Sandvik, og da han gav seg ble det dermed denne trioen som lå i front på resten av løpet. Og det var Bjørnar Lillefosse som da overtok drajobben helt inn til spurten begynte 100 meter før mål. Da dro begge de to andre forbi, med Yorben Ritter først over målstreken.

Spesielt Tom Erling Kårbø var fornøyd med løpet sitt:

– For første gang var jeg under åtte minutter. Og det er jeg fornøyd med. Det var dette jeg hadde håpet på i dag.

Forrige helg vant Tom Erling Kårbø 3000 meter hinder i NM, så det tyder på at Stord-løperen begynner å komme i form nå på slutten av en litt skadetrøblete sesong:

– Jeg var i god form i begynnelsen av sesongen, men så gikk jo den i vasken, men jeg er jo begynt å komme litt i form igjen etter skaden. Jeg er veldig fornøyd med at jeg fikk avslutte sesongen med noen gode løp.

Bjørnar Lillefosse fikk derimot en påminnelse om at det sjelden er den løperen som drar feltet lengst som vinner løpet:

- Ja, noen må jo ofre seg, ler Bjørnar.

– Jeg skjønte med en gang at han hollenderen ikke var giret på å springe fort, han slapp jo haren av gårde. Så jeg fant ut at hvis vi skal springe fort her så må jeg bare ta den jobben, Tom Erling var jo litt usikker, og det var jo for så vidt jeg også.

Og Bjørnar var offensiv:

– Så jeg tenkte vi fikk gutse litt og se om vi kanskje kan samarbeide underveis. Men så ble jeg jo liggende å taue til det var 100 meter igjen, og da mangler liksom den siste delen når man har brukt så mye krefter underveis.

- Litt irriterende, jeg føler selv at formen er god. Det var faktisk utendørspers for meg. Jeg sprang på 7.57 innendørs i venter, så jeg føler jeg kunne sprunget fortere hvis jeg hadde fått litt mer hjelp underveis.

- Men det blir litt show for publikum og litt kjekkere å følge med på, erkjenner Bjørnar.

Etter Bjørnar Lillefosse og Tom Erling Kårbø var det en luke ned til haren Fredrik Sandvik som faktisk klarte å sikre seg fjerdeplassen, som medførte pengepremie. Deretter fulgte Marius Sørli, Eldar Thomassen Fagerbakke, Sondre Arne Hoff, Matias Andersen Førde, Tore Akerli og Andreas Størkson.

Yorben Ritter vinner spurten og løpet.

Flere bilder fra 3000 meter menn:

800 meter menn

På 800 meter gikk det så raskt at de to norske 800-meterspesialistene Sigurd Tveit og Luca Thompson fikk forbedret sine personlige bestetider på distansen. Men de klarte ikke å tukte de to som satte farten og som kom først i mål, de irske løperne Thomas Randolph og Luke Mc Cann.



Tobias Grønstad må gi noen meter til haren.

Tobias Grønstad er mest aktiv på den første runden, men faller av på den neste,



Ole Jakob H. Solbu.



Resultater menn 800 meter:

Plass: Startnr: Navn: nation SB: PB: Resultat: 1 142 Thomas Randolph IRL 1,44,98 1,44,98 1,47,65 2 141 Luke Mc Cann IRL 1,46,25 1,46,25 1,47,66 3 147 Jan Vukovic SLO 1,47,01 1,47,01 1,48,01 4 148 Sigurd Tveit NOR 1,48,59 1,48,59 1,48,30 New PB 5 145 Luca Thompson NOR 1,49,93 1,49,93 1,49,05 New PB 6 144 Ville Lampinen FIN 1,47,45 1,47,45 1,49,09 7 140 Ole Jakob H. Solbu NOR 1,47,61 1,47,61 1,49,86 8 143 Tobias Grønstad NOR 1,46,46 1,46,46 1,51,70 146 Gergo Kiss (Pace) NOR 1,48,65 1,48,13 DNF



Sigurd Tveit ble best av de norske løperne.



Det blir dobbelt irsk.

Nesten norgesrekord på Hedda Hynne

På 600 meter var Hedda Hynne bare åtte hundredels sekund unna sin egen norgesrekord på 600 meter. Fjerdeplass på Amanda Frøynes.



Hedda Hynne vinner med stor selvsikkerhet.

Resultat 600 meter kvinner:

Plass: Startnr: Navn: nation SB: PB: Resultat: 1 216 Hedda Hynne NOR 1,26,90 1,26,98 2 217 Lovisa Lindh SWE 1,27,04 1,27,04 1,27,57 3 221 Bianka Keri HUN 1,28,49 1,27,72 New PB 4 222 Amanda Frøynes NOR 1,31,74 1,31,74 1,29,08 New PB 5 223 Viola Westling FIN 1,31,19 1,31,19 1,30,34 New PB 224 Malin Nyfors (Pace) NOR 1,28,28 DNF









300 meter kvinner

Elisabeth Slettum var her kun syv hundredels sekund fra å ta norgesrekorden på 300 meter fra Line Kloster, som hun løp i samløp med.

Elisabeth Slettum (212) holdt nesten på å nappe norgesrekorden fra Line Kloster (208).



Resultater kvinner 300 meter:

Plass: Startnr: Navn: nation SB: PB: Resultat: 1 211 Elisabeth Slettum NOR 37,97 37,38 New PB 2 209 Linn Oppegaard NOR 37,97 37,97 37,70 New PB 3 208 Line Kloster NOR 37,31 37,82

1500 meter menn

De norske løperne havnet sist. Even Brøndbo Dahl prøvde å henge på, uten å holde inn.

Fredrik Sandvik hadde en travel dag med mange hareoppdrag i Trond Mohn Games.

Resultater 1500 meter menn.

Plass: Startnr: Navn: nation SB: PB: Resultat: 1 158 Joonas Rinne FIN 3,38,56 3,38,56 3,43,03 2 154 Istvan Szogi HUN 3,36,63 3,36,63 3,43,04 3 160 Hamish Carson NZL 3,36,86 3,36,25 3,44,57 4 157 Nick Jensen DEN 3,44,30 3,44,49 3,46,20 5 156 William Devantier DEN 3,44,49 3,44,49 3,48,20 6 163 Konsta Hamalainen FIN 3,44,26 3,44,26 3,49,47 7 162 Anders Bjørndal NOR 3,46,51 3,46,51 3,49,54 8 164 Even Brøndbo Dahl NOR 3,49,21 3,44,63 3,49,56 174 Fredrik Sandvik (Pace) NOR DNF

Even Brøndbo Dahl prøvde å henge på, uten å holde inn.



Anders Bjørndal.

3000 meter kvinner, forøvelse.

Det var en jevn trio som kjempet om 3000-meter-seieren for kvinner. Kristine Lande Dommersnes og Pernilla Eugenie Epland vekslet på å dra, men Nora Bergan hadde ikke noen problemer med å henge på. I spurten hadde Kristine tilsynelatende god kontroll og vant greit.

Resultater 3000 meter kvinner, forøvelse

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 40 Kristine Lande Dommersnes Haugesund 9,33,92 9,40,67 2 59 Pernila Eugenie Epland Stord 9,41,90 9,43,49 3 50 Nora Bergan Osterøy 9,50,58 9,45,51 New SB



Seieren går til Kristine Lande Dommersnes.

Flere bilder fra 3000 meter kvinner, forøvelse.

Patricia Viviana Alme Flataker var en av de mange frivillige som arbeidet med Trond Mohn Games. Hun fikk hilse på Karsten Warholm etter løpet hans.

Hun forteller at hun setter pris på å kunne bidra:

– Jeg opplever det som veldig kjekt å være frivillig! Jeg ble godt tatt imot da jeg kom, fikk god informasjon, jakke og skilt. Frivillige fikk mat og drikke og beskjeder som ble gitt, ble gitt på en rolig og forståelig måte, skryter Patricia.