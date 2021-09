Løpet skulle vært arrangert i mai måned, men blei utsatt til lørdag 18. september. 678 deltakere hadde meldt seg på en av de fem distansene. Denne utsettelsen og kollisjon med andre løp, gjorde at frafallet var stort. Etter nøye gjennomgang finner vi at 407 løpere fikk notert sluttid i Ålesund Maraton 2021.

Planen var å bruke St. Olavs Plass som start- og målområde, men på grunn av omstendighetene rundt Convid-19, måtte arrangøren gjøre forandringer. I år blei derfor start og mål lagt til området ved Sunnmørshallen.

Midtnorsk Bedriftsidrettsforbund ønsker å markere Ålesund som maratonbyen mellom Bergen og Trondheim. Dette var første forsøket og de er kommet godt i gang. Ålesund kommune har nå sett at det går an å legge store løp til sentrum av byen. Vi håper de legger forholdene til rette for et enda større maratonarrangement neste år.

Vinneren på maraton var Johannes Alnes Løkkeborg, Ålesund på tiden 2.41.53. Han disponerte løpet veldig godt, og sprang noen sekund fortere på siste halvdel. Louise Skak, Romerike Ultraløpeklubb blei beste kvinne på tiden 3.15.46.

Mange bilder og flere bilder kommer på løpets facebook-side



Loise Skak har bosett seg på Dyrkorn og blir snart reknet som ekte sunnmøring. Hun vant maratondistansen på det første bynære maraton i Ålesund. Foto: Arrangør

Johannes Alnes Løkkeborg fra Ålesund med startnummer 602 blei totalvinner på maraton med respektable 2.41.53. Foto: Helge Fuglseth

Olger Pedersen, Dimna IL vant halvmaraton på 1.14.28. Kvinneklassen blei vunnet av Anna Ulstein Guldal med tiden 1.28.45. Seieren på 10 km gikk til Bemjamin Leine, Herøy og Mette Lukkedal, Ocr North West på tidene, henholdsvis 35.55 og 42.52. 5 km blei vunnet av evigunge Kristian Nedregård, Ålesund og 47 år på tiden 16.32. Vinneren i kvinneklassen blei May Evy Nesheim, Family Sports Club og Velledalen IL med 20.2.