Copenhagen Half Marathon måtte avlyses i fjor på grunn av pandemien, men med alle COVID-19 -restriksjoner opphevet i Danmark ga søndagens løp igjen en rekke toppresultater i løypa som regnes som en av de raskeste halvmaratonene i verden.



I en veldig spennende avslutning klarte Amdework Walalegn fra Etiopia å holde Kenyas Kenneth Renju bak seg å ta seieren på 59:10 mens Renju løp under timen for første gang med en kraftig forbedring av sin personlige rekord med 59:12. Den kenyanske overraskelsemannen, Daniel Mateiko, holdt følge med de to andre løperne til den siste kilometeren og var 3. mann på 59:25. Etiopieren Abe Tilahun var 4. mann under timen med 58:45 på plassen foran Zerei som altså manglet åtte sekunder på den magiske timesgrensen og tjue sekunder på å slå noregsrekorden.



Zerei Kbrom Mezngi i sitt gulløp på 10 000 m under NM i Kristiansand forrige søndag. (Foto: Samuel Hafsahl)

15 km i rekordtempo

​Under nesten perfekte forhold i den danske hovedstaden med sol og 14 grader, men med en del vind, gjorde fartsholderen en utmerket jobb med å lede en gruppe på ni løpere, Zerei Kbrom Mezngi inkludert, gjennom de første 15 km på 42:15. Bare en kilometer senere hadde gruppen blitt redusert til en trio som skulle kjempe om seieren. Kbrom, som så langt fikk et perfekt løpsopplegg, måtte også slippe, og dermed kom han 19 sekunder for sent til å matche Sondre Norstad Moens norske rekord på 59:48 fra Valencia i 2017. Trond Ørjan Eide (Svorkmo IL) var nest beste nordmann med 1:06:36 og 24. plass.

Slettet Sifan Hassans rekord

I 2018 satte Sifan Hassan løyperekord (og europeisk rekord) i København med 1:05:15. Løyperekorden er nå overtatt av Tsehay Gemechu som kuttet av syv sekunder på tiden da hun krysset mållinjen på 1:05:08. Hawi Feysa sikret en etiopisk dobbeltseier med PB på 1:05:41 med Vivian Kiplagat fra Kenya på tredje.



Tsehay Gemechu setter ny løyperekord på 1:05:08. (Arrangørfoto)

U-20 rekord

Mathilde Theisen (OSI) var best av tre meget sterke norske kvinner i København med 1:13:54 og 13. plass i løpet sok ikke uvanlig ble totalt dominert av etiopiere og kenyanere som tok sju første plassene både i dame og herre-klassen (med unntak av Kbrom). Ine Bakken (IL Gular) fulgte like bak Theisen med 1:14:11, mens Ines 19 år gamle lagvenninnne Adele Henriksen satte ny U20-rekord på halvmaraton med 1:14:16 og 16. plass.



Mathilde Theisen da hun smilte for sølvet på 10 000 m i NM for en uke siden. (Foto: Samuel Hafsahl)



Resultater Copenhagen Half Marathon 19.09.2021: Kvinner: Plass Navn Nasjon Klubb Klasse Tid 1 Tsehay Gemechu ETH 01:05:08 2 Hawi Feysa ETH 01:05:41 3 Vivian Kiplagat KEN 01:06:07 4 Beyenu Degefa ETH 01:08:15 5 Yitayish Mekonene ETH 01:08:53 6 Esther Chesang KEN 01:10:32 7 Tabita Gichia KEN 01:11:39 8 Nina Lauwart BEL 01:13:18 9 Marcella Herzog NED Running Team Liemers F25-29 01:13:22 10 Tirza Van Der Wolf NED 01:13:25 Norske under 1:30: 13 Mathilde Theisen NOR Oslostudentenes IK F25-29 01:13:54 15 Ine Bakken NOR IL Gular F25-29 01:14:11 16 Adele Norheim Henriksen NOR Gular IL F15-19 01:14:18 26 Kjersti Fresvik NOR Gular F25-29 01:17:56 27 Anne Årrestad NOR Oslostudentenes IK F30-34 01:18:09 38 Amalie Joensen NOR Gular F25-29 01:19:58 40 Lisbeth Pedersen NOR IK Tjalve F45-49 01:20:13 43 Elin Hanevik NOR Gular F25-29 01:21:26 47 Ingrid Revheim NOR Gular F25-29 01:21:54 48 Hanne Marthe Lie NOR Oslostudentenes IK F30-34 01:21:56 58 Karoline Kvinge NOR Sportsklubben Vidar F30-34 01:22:37 72 Anne Murvold NOR Oslostudentenes IK F25-29 01:23:39 76 Sofie Kjos Bergum NOR Bul il F30-34 01:24:04 77 Victoria Vermelid NOR Oslostudentenes IK F20-24 01:24:12 80 Siren Rosenlund NOR Varegg F30-34 01:24:27 83 Vilde Moser NOR OSI Friidrett F20-24 01:24:40 88 Ingrid Hannestad NOR twr lundmarks F25-29 01:25:04 89 Malene Knutsen Breivik NOR Oslostudentenes IK F25-29 01:25:27 103 Anne-Mette Juuhl NOR Gular F35-39 01:27:18 113 Cecilie Johansen NOR twr lundmarks F30-34 01:27:32 116 Eva Simonsen NOR F25-29 01:27:48 122 Hanna Aarnes Nisja NOR Oslostudentenes IK F30-34 01:28:16 124 Maria Ringstad NOR Dimna IL F25-29 01:28:19 139 Eline Holli Halset NOR Team Gluten F30-34 01:29:09 140 Johanne Lægran NOR Sportsklubben Vidar F20-24 01:29:10 147 Kaja Morken NOR Gular / Team BDO NHHS F25-29 01:29:38 148 Birgitta Hildur Ida Ulrikke Husebye NOR Private F25-29 01:29:39 151 Åsa Langen Westlie NOR Bodø Bauta F25-29 01:29:39 157 Charlotte Knudsen NOR F45-49 01:29:50 Menn: 1 Amdework Walalegn ETH 00:59:10 2 Keneth Renju KEN 00:59:12 3 Daniel Mateiko KEN 00:59:25 4 Abe Tilahun ETH 00:59:46 5 Zerei Kbrom NOR 01:00:07 6 Enos Kakopil KEN 01:00:17 7 Geoffrey Koech KEN 01:00:20 8 Solomon Berihu ETH 01:00:52 9 Shadrack Kimining KEN 01:01:12 10 Rolli Dominik SUI STB Bern M25-29 01:03:13 Øvrige norske under 1:20: 24 Trond Ørjan Eide NOR Svorkmo NOI M30-34 01:06:36 41 Mathias Moen NOR Oslostudentenes IK M30-34 01:07:51 43 Martin Finne NOR Gular IL M25-29 01:07:55 51 Johannes Teigland NOR IL Gular M25-29 01:08:44 53 Erlend Sørtveit NOR Oslostudentenes IK M25-29 01:08:56 75 Børge Bjørsvik Larsson NOR Varegg M25-29 01:10:06 78 Jørgen Korum NOR Oslostudentenes IK M30-34 01:10:20 83 Ola Matre NOR Oslostudentenes IK M30-34 01:10:36 86 Hans Kristian Sørum NOR Brumund IF M20-24 01:10:42 95 Arne Post NOR Royal Sportsklubb M35-39 01:11:07 97 Erlend Berger NOR Oslostudentenes IK M25-29 01:11:22 98 Henrik Mobakk Nilsson NOR Kongsvinger IL Friidrett M25-29 01:11:26 101 Hans Chr. Aarnes NOR Nittedal IL M35-39 01:11:34 102 Ola Korbøl NOR HOKA ONE ONE M30-34 01:11:34 103 Fredrik Fyksen Lund NOR Oslostudentenes IK M30-34 01:11:37 111 Lars Erik Malde NOR IL Skjalg M30-34 01:12:02 121 Victor Borge Svendsen NOR Gimle IF M25-29 01:12:35 122 Robert Hisdal NOR Salt Bergenskirken M40-44 01:12:36 129 Alexander Owren NOR Lillehammer 1990 Elite M30-34 01:12:49 133 Magnus Lystad NOR Frogner Runners M30-34 01:13:04 143 Jan Tore Tellefsen NOR BFG Bergen løpeklubb M35-39 01:13:25 145 Magnus Cato Andersen NOR Sarpsborg IL M30-34 01:13:27 158 Fredrik Lorentzen NOR Kamp/Vestheim IF M30-34 01:14:00 159 Jonas Fjeldsbø NOR Gjesdal il M30-34 01:14:01 160 Emil Hosøy NOR Osterøy il M25-29 01:14:02 164 Daniel Øyra Friedberg NOR M30-34 01:14:04 166 Christer Hult NOR Halden IL / Lire BK M40-44 01:14:07 171 Erik Sebastian Ranberg NOR Team Straye Kästle M30-34 01:14:16 185 Magnus Thorkildsen NOR Team Thorkildsen M35-39 01:14:40 186 Ole Ravna NOR Oslostudentenes IK M25-29 01:14:41 191 Simon Pedersen NOR SK Rye M25-29 01:14:54 195 Markus Harbo NOR Oslostudentenes IK M25-29 01:15:06 212 Per Kristian Nielsen NOR Team Åbbår M30-34 01:15:34 213 Finn Dag Hovem NOR Tromsø Løpeklubb M55-59 01:15:42 213 Audun Martinsen NOR Rystad Energy M35-39 01:15:42 218 Vegard Østli NOR M35-39 01:15:51 219 Lars Kristian Bekker NOR Kloster Torvets Pølsevogn M30-34 01:15:53 224 Knut Hjertvik NOR Oslostudentenes IK M30-34 01:16:01 225 Petter Søberg NOR Team NB drifting M30-34 01:16:04 232 Eskild Aas NOR M25-29 01:16:16 240 Truls Hestengen NOR Norconsult BIL M30-34 01:16:30 243 Benjamin Dokken NOR M25-29 01:16:32 244 Ole Petter K Schmedling NOR Oslostudentenes IK M30-34 01:16:35 250 Samson Johnsen NOR Ekte varegg 2 M25-29 01:16:43 251 Petter Natås NOR Tøde Sport M30-34 01:16:43 272 Sveinung Brenno Flæthe NOR Oslo studentenes IK M30-34 01:17:24 273 Ole Gorm Berg NOR Lørenskog friidrettslag M50-54 01:17:26 274 Einar Gjelsvik NOR IL Skjalg M45-49 01:17:27 275 Jonas Gaare NOR badeklubben M30-34 01:17:28 291 Kjetil Thoresen NOR Alvdal IL M25-29 01:17:40 297 Einar Sande NOR Prosjektil BIL M30-34 01:17:46 305 Martin Gulliksen NOR Nordstrand IF, Triathlon M30-34 01:17:59 315 Kjetil André Bang Throndsen NOR SK Rye 01:18:09 323 Mats Rasmussen NOR M25-29 01:18:20 328 Erik Arnesen NOR Kristiansand Løpeklubb M40-44 01:18:25 335 Lars Myrseth Kurås NOR Kamp/Vestheim IF M30-34 01:18:40 345 Tomas Langgård NOR MRC Oslo M40-44 01:18:51 349 Jaran Stenstad NOR Sullikbanden IL M30-34 01:18:55 374 Christoffer Bugge NOR Runes Runners M30-34 01:19:18 375 Bjarte Nord NOR Spkl Rye M45-49 01:19:22 377 Dominic Hoff NOR Bøler IF Friidrett M45-49 01:19:24 388 Joar Kalsaas NOR M30-34 01:19:32 389 Kristoffer Angerer NOR Tjuvholmen Stamina Group M30-34 01:19:32 395 Sigbjørn Reigstad NOR Team batti M40-44 01:19:37 403 Lasse Samuelsen Bøe NOR M25-29 01:19:46 407 Bjørn Kåre Høie NOR Kvitsøy IL M30-34 01:19:50 410 Torbjørn Liestøl NOR Ull/Kisa Friidrett M45-49 01:19:51 412 Arve Austestad NOR M50-54 01:19:54

981 norske var påmeldt til løpet i København. Det ble mange forfall blant de norske innen løpsdagen, noe det også er ved de fleste norske løp for tiden. Dermed ble det 511 norske som fullførte. Totalt kom 15.055 løpere i mål i år i CPH Half Marathon.



