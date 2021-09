- Dette var veldig overraskende, sa Jenny Baklid med et smil etter at hun hadde løpt NTNUI inn til seier på NM-junior stafett for damer fra Frøset gård i Bymarka i Trondheim i dag. - Da jeg kom på oppløpet, og de sa at jeg ledet stafetten skjønte jeg ingenting, fortsatte NTNUIs ankerkvinne.

(Foto: NSK)

Bakgrunnen er at Pia Young Vik – som løp sisteetappe for Nydalens SK – ledet komfortabelt ved passering arena på sisteetappe. Etter hvert som tidstapet ble stort på sisterunden, ble det ukomfortabelt og til slutt endte det med sølvmedalje til trioen fra Nydalens SK.



- Jeg passerte Pia (Young Vik) uten å se henne, forklarte dagens navn i damestafetten – Jenny Baklid.



Hun kunne altså – sammen med lagvenninnene Ane Sofie Krogh og Åsne Haavengen – juble for NM-gull denne fine søndagen i Bymarka i Trondheim.



- Etter sølvet i Bergen i fjor hadde vi håpet å kunne gi Nydalens SK kamp om gullet i dag. Men det så litt mørkt ut etter 2 etapper.

Men skam på den som gir seg, og i dag ble altså NTNUI belønnet med NM-gull. Nydalens SK – som vant i fjor – endte på sølvplass i år, med trioen Janne Tjørhom Aasheim, Oda Scheele og Pia Young Vik. Freidig – med Maria Strømdal Wik, Mathea Spets Storhov og Mari Eidsmo – tok bronsen.



I herreklassen handlet det også mye om Nydalens SK og NTNUI. Men her var det mer Nydalens SK enn NTNUI. Klubben fra Oslo – sørget med solid løping av 6 løpere – for dobbeltseier til hovedstaden:



- Det var en fin reise for min del, etter en god jobb av de to foran meg, sa Isak Jonsson etter å ha løpt Nydalens SK sin førsteoppstilling inn til seier. Duoen han refererer til – som altså la grunnlaget – er Lars Young Vik og Kornelius Kriszat-Løvfald.



- Selv med det gode utgangspunktet jeg fikk, klarte jeg å bomme stort på 3. post. Men jeg roet meg ned, nullstilte bra og løp godt derfra til mål, oppsummerte Nydalens SK sin ankermann. Han kunne også koste på seg noen rosende ord til kart og løyper:



- Jeg synes det er kult at det legges såpass krevende løyper, slik at det både skiller mellom lagene og skaper skifter underveis i stafetten.



Nå endte det godt for både Nydalens SK 1 og Nydalens SK 2 i herreklassen – hvor sølvlaget besto av Kasper Bakken Ulseth, Nils Anders Niklasson og Halvor Tørnqvist Halden. NTNUI – med Clemens Sundby Øxnevad, Anders Vestøl og Sigurd Paulsen Vie løp inn til bronse.



KIlde: Norsk orientering

D17-20:

1) NTNUI 1, 1.46.35,

2) Nydalens SK 1, 1.47.02,

3) Freidig 1, 1.51.01,

4) Lardal OL 1, 1.52.55,

5) Oppsal Orientering 1, 1.54.48,

6) Fossum IF 1, 1.57.08.

H17-20:

1) Nydalens SK 1, 1.48.54,

2) Nydalens SK 2, 1.55.29,

3) NTNUI 1, 1.56.30,

4) Freidig 1, 1.57.51,

5) Freidig 2, 1.57.53,

6) Fossum IF 1, 2.01.30.



Alle resultater

