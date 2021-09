Løypa går rundt seks store og små fjelltopper som omkranser bygda Torvikbukt i Gjemnes på Nordmøre. Her ser vi starten av nedstigninga fra Reinsfjellet (994 moh). Foto: Stian Drogseth/Torvikbukt IL.



Arrangementet, som opprinnelig var et lokalt turarrangement, har de senere årene også trukket til seg eliteutøvere fra hele landet. Dermed kan turgåere kose seg med så mange topper de selv ønsker, mens de kan følge med på konkurranseutøvere som kommer løpende etter ei fast løype. På lørdag førte gunstige forhold og skarp konkurranse til en rekke sterke rekordtider.





Spenningen er til å ta og føle før start i mosjonklassen, som startet en time før de aktive. Flere spreke studenter fra Nordvestlandet folkehøgskole i Gjemnes er med på å sette farge på feltet. Foto: Stian Drogseth/Torvikbukt IL.



I startfeltet for aktivklassen har Morten Eilifsen fra Averøya løpeklubb (f.v.), Erik Kårvatn fra Trollheimen fjellsportklubb, Jonas Hesthaug fra Eidsdal IL, Andres Kjærevik fra BFG Bergen løpeklubb og Magnus Espeland fra Romsdal randoneeklubb lagt seg i tet. Foto: Stian Drogseth/Torvikbukt IL

Avgjorde utfor

Forhåndsfavoritt og fjorårsvinner Anders Kjærevik (34) fra Kvinnherad og BFG Bergen løpeklubb fikk hard konkurranse fra Jonas Hesthaug (23) fra Eidsdal IL. Begge slo den ti år gamle og sterke rekorden til Ola Hovdenak da de brukte knappe to og en halv time på det som arrangøren betegner som «Norges hardeste halvmaraton» over seks topper og 1900 høydemeter.



– Målet var å prøve meg på løyperekorden, og forholdene lå jo til rette for det. Men hadde det ikke vært for at Jonas pushet meg i motbakkene, så hadde jeg nok ikke klart det, sier Anders Kjærevik.



– Jonas var foran meg opp til både topp nummer 1 (Holtafjellet), 3 (Nebba) og 5 (Reinsfjellet). Men heldigvis var jeg litt hvassere enn han i nedoverbakkene, og da jeg passerte han i den bratte i fjellsiden ned fra Reinsfjellet, fikk jeg trua på at det kunne gå.



Kjærevik spurtet inn på 2:28:42 – femti sekunder foran Hesthaug, og knappe to og et halvt minutt foran den gamle løyperekorden.



Forhåndsfavoritten Anders Kjærevik fra BFG Bergen løpeklubb måtte jobbe hardt mot konkurrenten Jonas Hesthaug fra Eidsdal IL i motbakkene. Heldigvis for Kjærevik, var han aller raskest i nedoverbakkene. Foto: Stian Drogseth/Torvikbukt IL



– Uheldigvis for min del avslutta løpet med nedoverbakke, men jeg sitter likevel igjen med skikkelig mestringsfølelse, forklarer Hesthaug etter løpet.



– Jeg trodde ikke at det skulle gå så fort med tanke skade og begrenset treningsgrunnlag det siste året. Men det er kult å se at det går an å gjøre det bra med smart trening og ikke nødvendigvis så store mengder.





Jonas Hesthaug (23) fra Eidsdal IL var skarpest på motbakkene og ledet med 40 sekunder på konkurrenten Anders Kjærevik på Reinsfjellet (994 moh) som er løypas høyeste punkt. Foto: Stian Drogseth/Torvikbukt IL



Få minutter etter denne duellen var det klart for nye rekorder. Erik Kårvatn (18) fra Todalen og Trollheimen fjellsportklubb satte ny rekord for herrer junior med den sterke tiden 2:37.58.





Erik Kårvatn (18) fra Todalen og Trollheimen fjellsportklubb (t.v.) satte ny bestetid for menn juniorer, mens Johan Fredriksen Orset (18) fra arrangørklubben Torvikbukt IL satte ny klubbrekord. Foto: Daniel Kvalvik/Torvikbukt IL.

Rekord med ti minutter

Og svenske Johanne Åström (26), som bor på Åndalsnes og løper for Arc’Teryx, beviste at hun er en av verdens beste kvinnelige fjelløpere. Hun løp inn på 2:43:52 og forbedret dermed både sin egen personlige rekord med mer enn ti minutter og fjorårets løyperekord, satt av Anita Lilleskare Iversen fra Bergen, med seks minutter.





Johanna_Åström la allerede ved matstasjonen i Torvikdalen, omtrent halvveis i løpet, godt an til ny løyperekord. Foto: Foto: Daniel Kvalvik/Torvikbukt IL



– Jeg hadde en god følelse gjennom den varierte løypa. – Selv om jeg ble løpende med god luke til de andre i kvinneklassen, hadde jeg flere rygger i herreklassen som jeg kunne henge meg på. Det var perfekt temperatur og fine forhold for å løpe fort, forteller Åström, som kom i mål som nummer seks totalt, uansett klasse.



Kombinertløperen Johan Fredriksen Orset (18) fra arrangørklubben Torvikbukt IL løp inn til ny klubbrekord på tiden 02:48:18, mens Odd Edøy (64) fra Sunndal IL imponerte med ny rekord i klassen for superveteraner på 03:16:20.





Odd Edøy (64) fra Sunndal IL imponerte med rekordrask tid i klassen for superveteraner. Foto: Stian Drogseth/Torvikbukt IL

Konkurranse- og tur-opplevelse

Selv om det ble mange rekordtider, ble det ikke rekord i antall deltakere denne gangen.



– I fjor hadde vi fordelen at vi var èn av få arrangører som klarte å gjennomføre i tråd med de strenge smittevernreglenes som gjaldt da. Dermed kom det ekstra mange til oss i fjor. I år var det litt motsatt, siden mange andre klubber hadde flyttet sine løp fra våren til høsten i håp om lettelser, forklarer Daniel Kvalvik i arrangørklubben Torvikbukt IL.



– Det ble derfor tett mellom løpene nå i september, og vi kan derfor si oss veldig godt fornøyd med de totalt 280 deltakerne som tok turen til Torvikbukt, enten i konkurranse med andre eller bare for turens del. Det er fortsatt slik at flertallet tar dette som en rolig tur, og vi håper at vi klarer å nå begge disse målgruppene også til neste år. Det gir en fin atmosfære langs hele løypa, avslutter Kvalvik.

Tradisjonsrik

Torvikbukt idrettslag, som fyller 90 år denne høsten, ønsker alle deltakere velkommen tilbake til bygda neste helg. Lørdag 25. september går nemlig landeveisløpet Torvikbukt Rundt av stabelen for 49. gang. Dette er et 13,4 km langt, tradisjonelt løp, som blir regna som det eldste løpet i Møre og Romsdal. De som deltar på begge arrangementene, er med i konkurransen om «Torvikbukt-dobbelen», som ble lansert i fjor.



De beste i Torvikbukt 6-topper 18.09.2021: Kvinner (11 deltagere): Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Johanna Åström Arc’Teryx K Senior 02:43:52 00:00 2 Marte Lien Johnsen Byåsen IL K Senior 03:21:31 37:39 3 Annika Rø MOLDE Mosjon K 03:35:50 51:58 4 Ingvild Bratlie NTNUI K Senior 03:38:23 54:31 5 Frederikke H. Christiansen Team Sunday-Run Mosjon K 03:42:15 58:23 Menn (49 deltagere): 1 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb M Senior 02:28:42 00:00 2 Jonas Hesthaug Eidsdal IL M Senior 02:29:32 00:50 3 Thomas B. FOYN Kårvatn Fjellutstyr M Senior 02:37:17 08:35 4 Erik Kårvatn Trollheim. Fjellsp.kl. M Junior 02:37:58 09:16 5 Eivind Monsås MOLDE M Senior 02:38:14 09:32 6 Morten EILIFSEN Averøya Løpeklubb M Senior 02:44:11 15:29 7 Johan F. Orset Torvikbukt IL M Junior 02:48:18 19:36 8 Jan Roger Hagen Straumsnes IL M Senior 02:51:32 22:50 9 Steinar Aarvåg Trondheim Spkl M Senior 02:55:41 26:59 10 Magnus R. Espeland Romsdal Rando.kl. M Senior 02:56:28 27:46 11 Thomas Sandhaug Molde og Omegn IF M Veteran 03:00:13 31:31 12 Espen Avset Fredriksen Averøy Løpeklubb M Senior 03:00:31 31:49 13 Oskar Eidsheim Team Sunday-Run M Senior 03:05:23 36:41 14 Jon Arne Hoås Molde og Omegn IF M Veteran 03:06:11 37:29 15 Magnus B. Landstad BRYNE M Junior 03:09:38 40:56 16 Aron Rodal Haugen Surnadal IL M Junior 03:15:51 47:09 17 Odd Edøy Sunndal IL Friidrett M Supervet. 03:16:10 47:28 18 Andreas H. Reigstad Gimse IL M Senior 03:16:19 47:37 19 Leif Gunnar Ellingsen Molde og Omegn IF M Veteran 03:17:25 48:43 20 Harald-Inge Vassnes Fjellfant il M Senior 03:25:21 56:39

Lars Christian Eriksen holder motet oppe når det gjenstår bare en av seks fjelltopper. Foto: Stian Drogseth/Torvikbukt IL.



Torvikbukt 6 topper har konkurranseklasser for både mosjonister og aktive samt en egen stor turklasse for dem som ønsker å kose seg i fjellet og selv velge hvor mange topper de skal gå på. Foto: Stian Drogseth/Torvikbukt IL.



Flere barn deltok også i år på Torvikbukt 6 topper. Her har Magnus Bruset (8), Ingrid Sandhaug (10), Sofie Sorthe (11), Elida R. Solli (11) og Signe B. Orset (11) tatt en pause på matstasjonen i Torvikdalen, mens de diskuterer hvor mange topper de skal gå. Foto: Daniel Kvalvik/Torvikbukt IL

Fakta om Torvikbukt 6 topper: Totalt 1900 høydemeter og 21,8km langt

Arrangør: Torvikbukt IL

Antall ganger arrangert: 18 (siden 2004)

Slagord: «Norges hardeste halvmaraton»

Følgende fjelltopper inngår: Holtafjellet (610moh), Storlimanen (520moh), Nebba (658moh), Røtå (661moh), Reinsfjellet (994moh) og Nøssa (563moh), inngår i Torvikbukt 6 topper.