Geir Steig, Luster IL var igjen raskest av alle Lundehøgda Opp. (Foto: Jan Rune Bakkelund)Etter løpet uttalte den nye rekordholderen og mangeåringe vinner i Lundhøgda opp at han hadde holdt litt igjen i siste bakken pga. at han skulle løpe Landskampen opp på Lillehammer søndag. Steig var likevel helt suveren og hadde over tre minutters margin til Vegard Ølstad Dahlberg. Kjell Vegard Opheim knep 3. plassen foran Erlend Brandsnes.