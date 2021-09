Det kan gå mot rekorddeltagelse når Springkarusellen fortsetter med sesongens 9. løp. Påmeldingslistene viser nærmere 70 påmeldte så langt.



Her er noe for enhver smak. Mosjonistene kan velge mellom en eller to runder rundt vannet, de aller sprekeste kan prøve seg i den kontrollmålte 5 eller 10 km i samme trase. Hver runde er drøye 1800 meter så det blir litt over 5 runder for dem som vil løpe den lengste distansen.



Merk at det er forskjellige startsteder for 5 og 10 km. 1 eller 2 runder starter ved mål der det også deles ut startnummer før løpet.



Starttidspunkter:

10 km 18.30 (fellesstart)

1 eller 2 runder 18.30-18.45 (fleksistart)

5 km 19.00 (fellesstart)

Du kan velge om du vil gå, jogge eller løpe. Her kan alle være med, uansett form.

Alle som fullfører minst 5 løp får den nye flotte deltagermedaljer. Barn som deltar, får deltagermedalje etter hvert løp, ved deltagelse minst 5 løp får de også løpets nye medalje.

Årets løpsdatoer er:

23. mars

06. april (avlyst på grunn av smittevernrestriksjoner)

27. april

11. mai

8. juni

22. juni

17. august

07. september

21. september

12. oktober

Løypetrase:



Løypekart Springkarusellen. Vær obs på at KM-merking teller ned (antall KM igjen) Løypekart Springkarusellen. Vær obs på at KM-merking teller ned (antall KM igjen)



Fra løpet som gikk i pent sommervær den 11. mai. (Foto: Arne Dag Myking) Fra løpet som gikk i pent sommervær den 11. mai. (Foto: Arne Dag Myking)

