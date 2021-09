Etter avlysningen i fjor ble Landskampen Opp arrangert for femte gang søndag 19. september i Rudsbygd ved Lillehammer. Motbakkeløpet er 5,5 kilometer fordelt på 595 høydemetre. Dette er det lengste og tøffeste motbakkeløpet i byen.



Geir Steig stod på startstreken bare 24 timer etter han med god margin hadde vunnet Lundehøgda Opp på Moelv og samtidig satte ny løyperekord. Spørsmålet var om han hadde nok krefter til å slå Per-Christian Lysaker Torgersruds løyperekord fra 2019 på 28:35 og dermed kunne innkassere 1000 kroner fra Medby AS. Geir viste tidlig at rekorden stod på dagsorden, men dessverre klokket han inn 6 sekunder for sent. Uansett gikk han hjem med førstepremien i seniorklassen på 1500 kroner fra Sparebank 1 Gudbrandsdal, samt et gavekort fra Weng&Mollatt og Spenst Søre Ål. Det gjorde også Synne Selberg som vant juniorklassen på tiden 39:40 og fikk beste dametid totalt.



I juniorklassen stakk Edvard Fossum Olstad av med juniorsjekken på 1500 kroner, mens for kvinner senior var det Ida Delphin Gulbrandsen som gikk av med seieren.



I konkurranseklassen var det totalt 22 som fullførte det krevende motbakkeløpet. 18 menn og 4 kvinner. I tillegg var det mange voksne og barn i den kortere trimløypa fra Land.



ALLE RESULTATER TOTALT OG KLASSEVIS (PDF-fil)



Arrangementets facebook-side





Noen få sekunder til start ved Arlien bru. 600 høydemeter venter de 22 deltakerne i konkurranseklassen.

