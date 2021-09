Det ble nok en deltakerrekord i Elvaløpet, det nienede og nest siste løpet i årets Sørdalskarusell som ble arrangert virtuelt i tiden 15. - 20. september. Den forrige deltakerrekorden fra i fjor var på 229.

Det tiende og siste løpet i årets Sørdalskarusell er Olympiaparkløpet som også arrangeres virtuelt denne uka i tiden 22. – 26. september. Dette løpet er kanskje det tøffeste av løpene i Sørdalskarusellen som er 10 km langt og har en stigning på 300 høydemeter.

Løpene i Sørdalskarusellen arrangeres av Litrim. Resultatene fra Elvaløpet finner dere her.

Ine Løvlien fra Lillehammer Skiklubb (Foto Andris Malasevskis) og Elmer Mulleri Skalle LIF leder Sørdalskarusellen sammenlagt, og ser ut til å bli årets karusellvinnere dersom de fullfører det tiende og siste karusell-løpet.

Syver Dalen tv. og Edvar Fossum Olstad, begge i klasse M 16 – 19 og Øyer Tretten IF har fulgt hverandre tett gjennom flere av årets løp. Denne gangen vant Syver med en margin på 5 sekunder til Edvard. Arkivbilde fra et tidligere løp i år.

Petter Marum, som representerer Lillehammer Skiklub, har også hatt en travel uke. Onsdag løp han Elvaløpet og lørdag løp han halvmaraton i Oslo inn til en fin fjerdeplass i klasse M 70 – 74 år.

Det ser ut til at Christin Larodd Svegården, Lillehammer Skiklub, koser seg i løypa. Her ser vi henne på veg mot mål i Elvaløpet med et smil om munnen til en andreplass i klasse K 60 – 69, vel to minutter bak Anne Størmer Steira.

På Zeppelin i klasse M 40 – 49 er en av svært mange løpere som har fullført samtlige løp i Sørdalskarusellen. Han er en aktiv trimmer, som gjerne har musikk på øret når han er ute og løper.

Ida Nyløkken i klasse K 30 – 39 år. Alltid like blid om motbakkene er tøffe i turstien oppover langs Mesnaelva.