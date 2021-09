Det var i alt 48 deltagere i dette nest siste løpet i Springkarusellen denne sesongen. Denne gangen var løypetilbudet supplert med 10 km – i tillegg til 5 km og en eller to runder rundt vannet.

Og det ble løpt fort i 10 km-løypen. Tor-Aanen Kallekleiv raste igjennom den flate løypen rundt Tveitevannet på 32:53. Den allsidige triatleten deltar gjerne både i sykkelritt, maraton, terrengultra med mere. Og her i Bedriftsidrettens Springkarusell var det ikke så mange som gav ham konkurranse.

Hanne Tande ble beste kvinne på 10 km, mens Anne Skudal Dolvik og Henrik Aarsheim var de beste i 5 km-løypen.

Det var fint løpevær, ikke så varmt som det har vært på de siste løpene, og lite vind.



Tor-Aanen Kallekleiv benyttet anledningen til å trøkke til da Springkarusellen hadde en 10 km på programmet. 32:53 er en meget god tid.

Resultater menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 154 Tor-Aanen Kallekleiv RÅDAL Herrer 35 - 39 år 32:53 2 25 Andrew Dunn Multiconsult BIL Herrer 30 - 34 år 37:24 3 118 Jan Eirik Aske Bergen Kommunes Bedriftsidrettslag Herrer 40 - 44 år 39:37 4 226 Tor Svanøe NESTTUN Herrer 40 - 44 år 39:41 5 128 Tor Even Bøe BERGEN Herrer 40 - 44 år 39:52 6 117 Morten Teigen Hansa Herrer 50 - 54 år 39:53 7 291 Hans Marius Solevåg BØNES Herrer 50 - 54 år 41:48 8 4 Johannes Lunde Bækkalokke Herrer 75 - 79 år 45:40 9 112 Simon Høynes Hagenes Sotra Sportsklubb Herrer 20 - 24 år 46:29 10 8 Morten Rygh FYLLINGSDALEN Herrer 45 - 49 år 49:21 11 24 Asbjørn Kvernrød Bækkalokket Herrer 75 - 79 år 56:46

Andrew Dunn må se seg slått med over fire minutter, men løper likevel en god 10 km.

Hanne Tande er en av de eldste, men hun vinner 10 km.

Resultater kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 213 Hanne Tande BØNES Kvinner 50 - 54 år 47:36 2 129 Emilia Hugdahl BERGEN Kvinner 40 - 44 år 52:45 3 124 Hege Aarsheim Kvinner 35 - 39 år 55:47 4 247 Beate Riisnæs FYLLINGSDALEN Kvinner 45 - 49 år 59:34 5 22 Siw Elin Aarbakke Rygh FYLLINGSDALEN Kvinner 50 - 54 år 59:49



Andreplass på 10 km på Emilia Hugdahl.

Hege Aarsheim debuterte på 10 km i dag. Da ble det personlig rekord og en tredjeplass.



Start 5 km.

Oddny Ringheim er godt i gang med løpet sitt.



Anne Skudal Dolvik vinner 5 km nokså klart.

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 106 Anne Skudal Dolvik Gneist Kvinner 30 - 34 år 18:53 2 114 Ingvild Kåshagen BØNES Kvinner 30 - 34 år 20:15 3 127 Solveig Vannes HSI Kvinner 45 - 49 år 21:53 4 122 Synnøve Kamsvåg Frantzen BERGEN Kvinner 15 - 19 år 22:36 5 119 Hanne Liland Varegg Kvinner 50 - 54 år 23:03 6 108 Rosa-Linn Laastad BERGEN Kvinner 45 - 49 år 24:22 7 113 Oddny Ringheim DXC Technology BIL Kvinner 60 - 64 år 26:25 8 104 Sølvi Furnes Pettersen BERGEN Kvinner 55 - 59 år 29:12 9 105 Mirjam Randa Hermansen BERGEN Kvinner 45 - 49 år 29:45 10 249 KAREN RØRLIEN MORVIK Kvinner 50 - 54 år 30:41 11 214 Gudrun Rokne BERGEN Kvinner 50 - 54 år 31:01 12 5 Helene Virkesdal Jonsterhaug Sweco BIL Kvinner 25 - 29 år 31:54 13 27 Siri Trosvik BERGEN Kvinner 35 - 39 år 32:10 14 294 Ingunn Glenjen BERGEN Kvinner 55 - 59 år 32:21 15 115 Linn Skjold Arkitektgruppen Cubus Kvinner 35 - 39 år 32:23



Ingvild Kåshagen tar andreplassen, like over 20 minutter.



Rosa-Linn Laastad.



Henrik Aarsheim vinner 5 km.

Resultater menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 126 Henrik Aarsheim Fugro / Team Trivest Herrer 30 - 34 år 18:10 13 123 Petter Aune SKOGSVÅG Herrer 50 - 54 år 18:51 2 121 Torstein Frantzen BERGEN Herrer 50 - 54 år 19:26 3 120 Øyvind Frantzen KALANDSEIDET Herrer 60 - 64 år 19:50 4 34 Kjetil Birkeland Moe Sweco BIL Herrer 35 - 39 år 21:26 5 16 Ole Morten Kårbø BERGEN Herrer 40 - 44 år 21:31 6 37 Nils Bjarte Landro ÅGOTNES Herrer 55 - 59 år 23:22 7 1 Bjarte Boye Bub-Bergen Herrer 55 - 59 år 24:01 8 11 Jan Kårbø DNB Herrer 60 - 64 år 24:32 9 201 Hans-Peter Marti BERGEN Herrer 65 - 69 år 29:13 10 26 Knut Erik Reigstad VALESTRANDSFOSSEN Herrer 35 - 39 år 32:21 11 12 Arthur Lillefosse SAS Klubben Herrer 75 - 79 år 32:37 12 116 Egil Trosvik RÅDAL Herrer 70 - 74 år 35:42



Brit-Helen Simmenes er daglig leder i Bedriftsidretten Vestland, som arrangerer Springkarusellen. Hun kan fortelle at de nå har startet en kampanje som heter "Tilbake til Idretten", som går parallelt med myndighetenes gjenåpningsplan for hele samfunnet. Målet er å få flest mulig tilbake til gode vaner for fysisk akltivitet.